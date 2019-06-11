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Более 95 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за долгов

11 июнь 2019 (12:20)

С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 95 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ. Это на 41 тыс. больше, чем в аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время не могут выехать за границу свыше 12 тыс. должников по алиментам и свыше 5,5 тыс. должников по ТЭК.

«Временные ограничения на выезд должника за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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