Важно
Более 95 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за долгов
11 июнь 2019 (12:20)
С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 95 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ. Это на 41 тыс. больше, чем в аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время не могут выехать за границу свыше 12 тыс. должников по алиментам и свыше 5,5 тыс. должников по ТЭК.
«Временные ограничения на выезд должника за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время не могут выехать за границу свыше 12 тыс. должников по алиментам и свыше 5,5 тыс. должников по ТЭК.
«Временные ограничения на выезд должника за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 95 тыс. жителей Свердловской области не смогут выехать за границу из-за долгов
- Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов
- Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов
- С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу
- С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу