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В Свердловской области назначены пять судей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. На Среднем Урале назначены пять новых судей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Согласно указу президента РФ 18.05.2019 № 225 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», Оксана Кориновская назначена судьей Свердловского областного суда. Ранее она была судьей Ревдинского городского суда.



Этим же указом назначены судьи районных и городских судов Свердловской области. Анастасия Бреус назначена судьей Сысертского районного суда, Юлия Лещенко — судьей Североуральского городского суда, Анна Станевич и Ольга Хуснутдинова — судьями Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

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