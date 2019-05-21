Новости дня
В Свердловской области назначены пять судей
21 май 2019 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. На Среднем Урале назначены пять новых судей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Согласно указу президента РФ 18.05.2019 № 225 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», Оксана Кориновская назначена судьей Свердловского областного суда. Ранее она была судьей Ревдинского городского суда.
Этим же указом назначены судьи районных и городских судов Свердловской области. Анастасия Бреус назначена судьей Сысертского районного суда, Юлия Лещенко — судьей Североуральского городского суда, Анна Станевич и Ольга Хуснутдинова — судьями Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Согласно указу президента РФ 18.05.2019 № 225 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», Оксана Кориновская назначена судьей Свердловского областного суда. Ранее она была судьей Ревдинского городского суда.
Этим же указом назначены судьи районных и городских судов Свердловской области. Анастасия Бреус назначена судьей Сысертского районного суда, Юлия Лещенко — судьей Североуральского городского суда, Анна Станевич и Ольга Хуснутдинова — судьями Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области назначены новые руководители судов и судьи
- В федеральные суды Свердловской области назначено шесть новых судей
- В Свердловской области продлили полномочия зампредседателя облсуда
- В Свердловской области получили назначения 20 судей
- На должность заместителя председателя Свердловского областного суда назначена Елена Милюхина