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Суд признал действительным соглашение «Уралтрансмаша» и Pesa на поставку трамваев для мэрии Москвы
21 май 2019 (11:03)
УрБК, Москва, 21.05.2019. Суд признал соглашение «Уралтрансмаша» (дочернего предприятия корпорации «Уралвагонзавод», УВЗ) и польского производителя трамваев АО «Рельсовые транспортные средства Песа Быдгощ» (Pesa Bydgoszcz) на поставку трамваев для мэрии Москвы действительным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
УВЗ подал иск к «Уралтрансмашу» и Pesa с требованием признать недействительным контракт на поставку в Москву низкопольных трамваев после того, как в Москву были поставлены 60 из 120 транспортных средств, и мэрия расторгла контракт.
Ранее Свердловский арбитражный суд отклонил иск. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также отклонил его, теперь решение вступило в законную силу.
Контракт подразумевал поставку в 2014-2015 годах для Москвы 120 трехсекционных трамваев нового поколения — совместной разработки УВЗ и Pesa. Первые 60 трамваев были поставлены в Москву в 2014 году. Но стоимость исполнения контракта резко выросла на фоне девальвации рубля, и он стал убыточным. В 2015 году УВЗ обратился в правительство за компенсацией более 3 млрд руб. полученного по контракту убытка, однако снизить стоимость работ польского партнера или индексировать стоимость договора не получилось. И мэрия Москвы в 2016 году расторгла контракт «в связи с несоблюдением сроков поставки».
Сейчас в арбитражном суде Санкт-Петербурга рассматривается иск Pesa, поданный в июне 2017 года. Польская компания требует у УВЗ как у поручителя по обязательствам «Уралтрансмаша» выплатить 1,36 млн евро задолженности и 142 тыс. евро неустойки. УВЗ в ответ подал четыре иска о признании соглашений с Pesa недействительными, указав, что контракт заключен «на крайне невыгодных условиях» и причинил экономический ущерб УВЗ и «Уралтрансмашу». Суд пришел к выводу о том, что корпорация «не вправе от своего имени оспаривать сделку», и отклонил иск.
Ранее СМИ сообщали, что Pesa считает позицию УВЗ злоупотреблением права, а также попыткой признания собственных решений недействительными. Партнера международного центра защиты прав GlobalLaw Андрей Саунин прокомментировал ситуацию, высказав свое мнение о том, что УВЗ пытается затянуть рассмотрение основного дела по иску Pesa к «Уралтрансмашу», инициировав серию судебных разбирательств с польским производителем.
Представители УВЗ пояснили корреспондентам «Коммерсантъ», что причиной обращения в суд стали допущенные при заключении контракта нарушения законодательства. А также отметили, что поручительство в размере 1,36 млн евро выплачено в установленном порядке.
УВЗ подал иск к «Уралтрансмашу» и Pesa с требованием признать недействительным контракт на поставку в Москву низкопольных трамваев после того, как в Москву были поставлены 60 из 120 транспортных средств, и мэрия расторгла контракт.
Ранее Свердловский арбитражный суд отклонил иск. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также отклонил его, теперь решение вступило в законную силу.
Контракт подразумевал поставку в 2014-2015 годах для Москвы 120 трехсекционных трамваев нового поколения — совместной разработки УВЗ и Pesa. Первые 60 трамваев были поставлены в Москву в 2014 году. Но стоимость исполнения контракта резко выросла на фоне девальвации рубля, и он стал убыточным. В 2015 году УВЗ обратился в правительство за компенсацией более 3 млрд руб. полученного по контракту убытка, однако снизить стоимость работ польского партнера или индексировать стоимость договора не получилось. И мэрия Москвы в 2016 году расторгла контракт «в связи с несоблюдением сроков поставки».
Сейчас в арбитражном суде Санкт-Петербурга рассматривается иск Pesa, поданный в июне 2017 года. Польская компания требует у УВЗ как у поручителя по обязательствам «Уралтрансмаша» выплатить 1,36 млн евро задолженности и 142 тыс. евро неустойки. УВЗ в ответ подал четыре иска о признании соглашений с Pesa недействительными, указав, что контракт заключен «на крайне невыгодных условиях» и причинил экономический ущерб УВЗ и «Уралтрансмашу». Суд пришел к выводу о том, что корпорация «не вправе от своего имени оспаривать сделку», и отклонил иск.
Ранее СМИ сообщали, что Pesa считает позицию УВЗ злоупотреблением права, а также попыткой признания собственных решений недействительными. Партнера международного центра защиты прав GlobalLaw Андрей Саунин прокомментировал ситуацию, высказав свое мнение о том, что УВЗ пытается затянуть рассмотрение основного дела по иску Pesa к «Уралтрансмашу», инициировав серию судебных разбирательств с польским производителем.
Представители УВЗ пояснили корреспондентам «Коммерсантъ», что причиной обращения в суд стали допущенные при заключении контракта нарушения законодательства. А также отметили, что поручительство в размере 1,36 млн евро выплачено в установленном порядке.
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