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В Свердловской области задолженность по заработной плате составила 35,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. На Среднем Урале суммарная задолженность по заработной плате работникам, не относящимся к малому предпринимательству, на 1 мая составила 35,1 млн руб., что по сравнению с данными на 1 апреля меньше на 3,9 млн руб. или на 10,2%. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом просроченная задолженность по зарплате имеется перед 548 работниками в шести организациях.



Большее число работников, не получивших свою заработную плату в полной мере, зафиксировано в отраслях производства электродвигателей (353 человека, общая сумма задолженности — 21,792 млн руб.), пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (97 человек, на 2,56 млн руб.), радио и телевизионно передающей аппаратуры (84 человека, на 9,659 млн руб.).



Также имеется задолженность перед работниками в сфере управления эксплуатацией жилого фонда (перед восьми сотрудниками, на общую сумму 583 тыс. руб.), перевозки воздушным пассажирским транспортом и в автошколах (перед тремя специалистами в каждой сфере, на общую сумму 254 тыс. руб. и 272 тыс. руб. соответственно).

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