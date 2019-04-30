Реальная инфляция вдвое превысила официальную

Согласно опросу, проведенному «инФОМ» по заказу Банка России, в апреле 2019 года наблюдаемая населением инфляция за последние 12 месяцев составила 10,5% (в апреле 2018 года — 8,3%). Эти цифры более чем в два раза превышают официальный уровень роста цен, который рассчитывает Росстат.Существует две противоположные точки зрения, которые объясняют двукратный разрыв между ощущаемой и официальной инфляцией. Так, аналитики Банка России считают, что основной причиной является психология большинства граждан, которым на подсознательном уровне кажется, что цены все время растут.«В апреле среди лидеров по частоте упоминаний товаров и услуг, цены на которые «за последний месяц выросли очень сильно», оставались жилищно-коммунальные услуги (хотя тарифы на них практически стабильны с февраля) и яйца, дешевевшие в феврале-марте после ускоренного роста в сентябре 2018 — январе 2019 года. Для 30% респондентов оказался заметным рост цен на бензин, несмотря на то, что они практически не меняются с июля прошлого года», — говорится в ежемесячном бюллетене Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».Иными словами, аналитики регулятора полагают, что на восприятии россиянами текущей инфляции сказываются эпизоды ускорения роста цен и тарифов не только в последний месяц, но и в предыдущие периоды, иногда — достаточно отдаленные.«Возможно также, что респонденты транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении», — добавляют аналитики ЦБ.Согласно второй точке зрения, разрыв между ощущаемой и официальной инфляцией связан с тем, что статистика Росстата не отражает реальный рост цен на товары и услуги.В частности, независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов рассказал, что люди рассчитывают инфляцию по собственным затратам.«В свое время мы шутили, что богатые измеряют рост цен по стоимости квадратного метра и курсу долл. США, а бедные — по ценам на хлеб и услуги ЖКХ. Условно говоря, если люди видят в своих квитанциях рост с 4 до 6 тыс. руб., то их очень сложно убедить, что инфляция составляет 5%. Также можно отметить рост цен на бензин. Люди приезжают на заправку и начинают вспоминать, сколько этот товар стоил год назад. Исходя из этого у них формируется представление об инфляции», — считает Григорий Вахитов.По его словам, Росстат использует в своих расчетах методологию, которая часто не соотносится с реальными тратами людей.Сейчас ведомство считает инфляцию на основе единого для всех субъектов России потребительского набора товаров и услуг (всего 553 позиции). При этом в нем выделяют три основные группы товаров: продовольственные товары (40,2%), непродовольственные товары (35,1%) и платные услуги населению (24,7%). Предполагается, что на товары, представленные в корзине, наблюдается массовый спрос.Однако по факту статистика далеко не всегда не сходится с тем, что видит покупатель. Реальный рост цен практически всегда выше официального. Эта проблема является одной из самых острых на фоне не самой благоприятной социально-экономической ситуации в стране. Доходы у подавляющего большинства россиян в последние годы не выросли. И это заставляет их острее чувствовать повышение цен.