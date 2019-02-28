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Российские ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard из-за размера межбанковской комиссии

УрБК, Москва, 28.02.2019. Торговые ассоциации попросили антимонопольную службу возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard. По мнению ритейлеров, при установлении тарифов платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке.



Как сообщается в материале газеты «Ведомости», заявление поступило 25 февраля. Ритейлеры недовольны размером межбанковской комиссии, который устанавливают платежные системы, следует из заявления. На интерчейндж приходится в среднем 70% итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт. Их также не устраивает неравная межбанковская комиссия при оплате картами в разных торговых точках.



Отметим, что ФАС также может не возбуждать дело, а ограничиться предупреждением с требованием устранить нарушение.

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