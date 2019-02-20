Ненужные депозиты

Депозиты физических лиц в банках Свердловской области уменьшились на 8,8%, при этом в целом общий объем вкладов, привлеченных на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), по итогам 2018 года увеличился на 162 млрд руб. (на 8,8%) и составил 2 000,8 млрд руб.По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), при этом объем средств населения в местных банках УрФО за 2018 год уменьшился на 21,5 млрд руб. (на 4,2%) до 483,6 млрд руб.Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в УрФО, по итогам 2018 года увеличилась на 2,4% до 15,1 млрд руб.«За 2018 год вклады размером свыше 3 млн руб. увеличились по сумме на 3,2% и на 1,5% по количеству счетов. Вклады размером от 1 млн до 1,4 млн руб. и от 1,4 млн до 3 млн руб. по сумме уменьшились на 2,1% и 3,1%, а по количеству счетов — на 2,2% и 3,3% соответственно. Объем вкладов до 100 тыс. руб. и от 100 тыс. до 1 млн руб. уменьшился на 6,2% и 2,6% по сумме и на 8,4% и 5,4% по количеству открытых счетов», — отмечают авторы исследования.Пор данным аналитиков АСВ, средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам размером 1 млн руб. в 2018 году сократился на 0,1 процентного пункта и составил 6,6% годовых. Без учета ограничений по сроку и сумме средняя ставка по вкладам снизилась на 0,4 процентного пункта и составила 6,8%. Средняя доходность по годовым валютным вкладам физических лиц на сумму 20 тыс. долл. США за прошедший год увеличилась на 0,4 процентного пункта и на 1 января 2019 года составила 1,4%.По мнению экспертов, вклады в текущем моменте потеряли статус основного источника ресурсов для банков. Структурный профицит ликвидности российской экономики внес свои поправки в традиционную расстановку сил на рынке привлечения средств населения.«Экономика генерирует денег больше, чем может потребить», — считает заместитель председателя Уральского банковского союза (УБС) Евгений Болотин.Другими словами, банки в меньшей степени нуждаются в деньгах физических лиц. Тогда как ранее именно они были ресурсной базой многих региональных кредитных организаций. Возможно, поэтому существовавшая ранее закономерность, что «местные» банки дают более высокие ставки по вкладам, чем государственные федеральные, перестает работать.«Банки не испытывают дефицита ликвидности, ее много, а размещать ее некуда. Соответственно, банки нашли для себя оптимальный уровень ставок, который позволяет в спокойном режиме привлекать средства», — отметил Евгений Болотин.С другой стороны, отчет АСВ косвенно может служить подтверждением тому факту, что накопительная модель поведения граждан сменилась на потребительскую. Крупные вклады — более 3 млн руб. — прирастают за счет процентов, а небольшие вклады (до застрахованной суммы в 1,4 млн руб.), — уменьшаются.С одной стороны, это позитивная тенденция. На основании информации, что объем вкладов более застрахованной АСВ суммы вырос, можно предположить, что обеспеченные люди стали больше доверять банкам.С другой стороны, вклады на небольшие суммы — до 100 тыс. руб. — уменьшились на 6,2%. Выходит, что людям с относительно низким доходом попросту ничего сберегать. Весь их доход уходит на потребление.«Когда мы говорим о вкладах от 3 млн — это не деньги для жизни. Это реальные накопления в формате инвестиций. А небольшие вклады — это накопления на отдых, покупку техники, машины. Фактически это отложенное потребление», — считают в УБС.То есть уменьшение доли небольших вкладов (от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.) может быть индикатором процесса «вымывания» денежных запасов населения. Несмотря на большой объём депозитов физлиц в масштабах страны, можно предполагать, что часть населения уже близка к тому, чтобы «разбить последнюю копилку».Стоит понимать, что именно эта аудитория в большей степени заинтересована в получении кредитов и, как это ни парадоксально, в меньшей степени имеет шанс их получить. Причем это касается как физических лиц, так и предприятий.Таким образом, получается замкнутый круг. Деньги формально в стране есть, но их не могут дать в кредит тому, кто в них реально нуждается, поскольку нет гарантий возврата. Соответственно, наименее обеспеченные слои постепенно «проедают» запасы, а финансовые организации лишаются своего основного процентного заработка.Возможно, способом преодолеть это противоречие станут национальные проекты. Но успешной эта система может стать только при целевом финансировании с качественным уровнем контроля. Иначе финансы, как это уже было не раз в России, будут потрачены на покупку валюты и не станут топливом для роста экономики.