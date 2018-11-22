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ГИБДД и Минздрав хотят наказывать водителей за употребление лекарств за рулем
22 ноябрь 2018 (15:07)
УрБК, Москва, 22.11.2018. ГИБДД и Минздрав РФ собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К ним могут отнести фенобарбитал или димедрол. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.
Идею поддержал и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. По его мнению, в законопроекте нужно прописать два состава правонарушения. Для граждан, которые приняли препарат в терапевтических дозах, должны быть более мягкие санкции. У наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения эффекта одурманивания, считает В. Лысаков, нужно отбирать права.
Идею поддержал и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. По его мнению, в законопроекте нужно прописать два состава правонарушения. Для граждан, которые приняли препарат в терапевтических дозах, должны быть более мягкие санкции. У наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения эффекта одурманивания, считает В. Лысаков, нужно отбирать права.
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