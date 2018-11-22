Новости дня

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать водителей за употребление лекарств за рулем

УрБК, Москва, 22.11.2018. ГИБДД и Минздрав РФ собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К ним могут отнести фенобарбитал или димедрол. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.



Идею поддержал и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. По его мнению, в законопроекте нужно прописать два состава правонарушения. Для граждан, которые приняли препарат в терапевтических дозах, должны быть более мягкие санкции. У наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения эффекта одурманивания, считает В. Лысаков, нужно отбирать права.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: