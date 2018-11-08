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«Эксперт РА» присвоило Свердловской области рейтинг на уровне ruАА-

УрБК, Москва, 08.11.2018. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Регион характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП по итогам 2017 года оценивается на уровне 2,1 трлн руб., что на 5,6% выше результатов предыдущего года. Показатели благосостояния также находятся на высоком уровне: ВРП на душу населения по итогам 2017 года оценивается на уровне 482,8 тыс. руб., среднегодовой уровень безработицы составил 5,5%. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 303 млрд руб. за 2017 год, отношение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к ВРП за последние 3 года составило 15,6%», — отмечают эксперты «Эксперт РА».



Агентство отмечает высокую бюджетную обеспеченность региона: доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета области по итогам 2017 года составила 91,3%. В 2017 году план по поступлению налоговых и неналоговых доходов был перевыполнен на 2,7%, что отмечается агентством в числе положительных факторов. В 2017 году бюджет области был исполнен с дефицитом, его отношение к налоговым и неналоговым доходам составило 1,8%. При этом согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года и прогнозным данным на IV квартал 2018 года, бюджет региона будет исполнен с профицитом, размер которого составит 1,2% прогнозной величины налоговых и неналоговых доходов. Положительно оценивается отсутствие зависимости региона от крупнейших налогоплательщиков: за 2017 год доля крупнейшего налогоплательщика составила 3,5%.



Низкий уровень долговой нагрузки оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. По состоянию на 1 сентября 2018 года долг региона составил 55,7 млрд руб., отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составило 26,1%. Диверсификация структуры долга находится на высоком уровне: 55% долговых обязательств представлены бюджетными кредитами, 26,9% — облигационными займами, 16,1% — банковскими кредитами, оставшаяся часть — выданной государственной гарантией. С учетом небольшого объема долга отношение расходов на его обслуживание к налоговым и неналоговым доходам оценивается как невысокое: 1,95% за 2017 год. В IV квартале 2018 года ожидается погашение части бюджетных кредитов, за счет чего доля краткосрочных обязательств составляет 19,6%. При этом в течение первых трех кварталов 2019 года выплат по телу долга не ожидается.



Объем доходов бюджета субъекта РФ по итогам 2017 года составил 213 млрд руб., объем расходов — 216,4 млрд руб.

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