Кризис

Группа компаний «Кэшбери» объявила о прекращении работы с 1 ноября

Группа компаний «Кэшбери» объявила о прекращении работы с 1 ноября из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка». Об этом завил в видеообращении на YouTube-канале «Кэшбери» владелец группы Артур Варданян.



«Компания прекращает работу в прежнем режиме. Регистрация на сайтах инвестиционных платформ «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий также невозможны. Нам просто не дадут этого сделать. На нас будут объявлять охоту до тех пор, пока мы не уйдем с рынка», — сказал А. Варданян.



Он отметил, что у компании есть долги перед пользователями инвестиционных платформ, но есть и финансовые ресурсы для погашения, хотя и не в полном объеме на текущий момент.



«2 ноября будет произведен расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю. В личных кабинетах появится вкладка с этими суммами, а также остаточная сумма долговых обязательств нашей компании перед данным пользователем», — сообщил глава «Кэшбери».



По его словам, организация будет выплачивать эти долги в соответствии с графиком погашения задолженности, который будет составлен в ближайшее время.



Напомним, в деятельности «Кэшбери» Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды. По оценке ЦБ, сумма ущерба от деятельности группы компаний может составить от 1 до 3 млрд руб.

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