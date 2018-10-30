Хаб сомнительной ценности

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге может стать одним из региональных хабов авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев, в таком случае через уральскую столицу будет направлен многотысячный поток туристов, следующих из Азии в Европу. Между тем эксперты сомневаются, что данный проект могут реализовать в обозримом будущем. Однако даже в случае его успешного воплощения транзитный турпоток вряд ли принесет заметные доходы бюджету Свердловской области и турбизнесу региона.По словам Виталия Савельева, компания «Аэрофлот» планирует перевозить азиатских туристов в страны Европы, используя для пересадки не только московский авиаузел, как это зачастую происходит сегодня, а региональные хабы. Это поможет сократить число перелетов и повысить ценовую конкурентоспособность предложения «Аэрофлота».«Мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск. Сегодня у нас ведутся переговоры с аэропортами. Есть основания полагать, что либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге (это как раз расстояние от Китая, где мы будем подхватывать туристов и везти дальше в Европу) мы построим хаб, то есть расписание, где будет транзитный поток», — пояснил Виталий Савельев в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.Казалось бы, если «Аэрофлот» остановит свой выбор на Екатеринбурге, это даст городу и региону значительный доход от роста въездного турпотока. Можно рассчитывать, что многие транзитные путешественники в ожидании пересадки захотят посетить уральскую столицу — купить экскурсию или как минимум поесть и приобрести сувениры.Однако представители уральского турбизнеса не испытывают иллюзий относительно такой перспективы. Так, по словам исполнительного директора «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, чтобы превращение аэропорта Кольцово в хаб «Аэрофлота» было выгодно не только самой авиакомпании, но и региону, нужно принять целый комплекс мер, в том числе на правительственном уровне.«Конечно, пассажиропоток Кольцово вырастет. Но у нас до сих пор не выработан механизм, как мы можем этих туристов, прежде всего из Китая, оставить здесь хотя бы на какое-то время. Первая сложность — отсутствие межправительственного соглашения о 72-часовом безвизовом пребывании на территории страны. Тогда эти тысячи пассажиров смогут находиться не только на территории кольцовского терминала, но и воспользоваться экскурсионными программами. Вторая сложность состоит в том, что даже на территории других стран китайский бизнес делает все возможное, чтобы обслуживать своих туристов собственными силами, не подпуская других участников рынка», — рассказал Михаил Мальцев.Эксперт отметил, что пока эти проблемы не решены, значительных доходов от транзитного турпотока из Китая не получит ни бюджет региона, ни бизнес. Свердловчанам в лучшем случае будет доставаться лишь некоторое количество мест на прямых рейсах в страны Европы и Азии.В свою очередь, член координационного совета по туризму при администрации Екатеринбурга Олег Хигер полагает, что решение «Аэрофлота» базироваться в уральской столице будет выгодно городу в том случае, если помимо транзитного турпотока из Азии авиакомпания займется развитием внутрирегиональных перевозок.«Когда «Аэрофлот» говорит, что будем делать хаб, надо понять, что именно компания собирается делать. Уральский бизнес выиграет в том случае, если будут развивать внутрирегиональные перевозки. Но в этом смысле за последние 20 лет ситуация не изменилась в лучшую сторону: они либо дорогие, либо нерентабельные. И хаб уже пытались создавать, вкладывали средства, однако успешным этот опыт назвать нельзя. Причем это было в период, когда экономика росла — сейчас же она падает. Думаю, заявление Виталия Савельева пока носит декларативный характер», — отметил Олег Хигер.Таким образом, эксперты полагают, что идея создания хаба «Аэрофлота» в Екатеринбурге откроет уральскому турбизнесу новые перспективы только при ее комплексной совместной проработке всеми заинтересованными сторонами. В противном случае этот проект, если вообще будет реализован, окажется значим только для самого перевозчика и, возможно, для аэропорта. Впрочем, в Кольцово данную ситуацию комментировать отказались.