Кризис

Добыча полезных ископаемых в Свердловской области с начала 2018 года сократилась на 9,8%

Добыча полезных ископаемых в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года сократилась на 9,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Также за 9 месяцев 2018 года на 2,6% снизилось производство железной сырой руды. В сфере металлургии на 5,1% упал индекс производства легированной стали (в слитках и в виде полуфабрикатов), на 4,8% сократился готовый прокат.



За указанный период зарегистрировано падение производства строительных растворов (на 11,8%) и керамического неогнеупорного кирпича строительного (на 11,3%).



В отрасли производства транспортных средств на 4,5% снизился индекс производства мотоциклов и мотоциклетных колясок (на 4,5%). В пищевой отрасли на 14,9% упало производство майонезов и на 9,4% — мороженого.



В целом индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-сентябре 2018 года вырос на 8,6%.

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