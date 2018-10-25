Темное пятно на платье «Миссис Екатеринбург»

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В Екатеринбурге в этом году в очередной раз проходит конкурс «Миссис Екатеринбург». Мероприятие проводится уже в тринадцатый раз: с 2005 года оно стало традиционным и любимым городским осенним праздником. Проект популяризирует такие важные ценности, как семья и материнство, привлекает внимание к социально-демографическим проблемам, показывает пример для подражания молодому поколению.Каждый год к конкурсу проявляют интерес десятки спонсоров от больших федеральных компаний до предприятий малого бизнеса Екатеринбурга. Благодаря возможностям, которые организаторы предоставляют спонсорам и партнерам, у каждого из них есть возможность заявить о себе, о своем бизнесе. Участие в таком безусловно позитивном мероприятии приносит предпринимателям как имиджевые, так и бизнес-результаты.Участницы и организаторы конкурса «Миссис Екатеринбург» ежегодно проводят благотворительные акции. Так, в 2018 году конкурсантки уже сдавали кровь, готовили обед для бездомных, собирали подарки для детского онкоцентра.Казалось бы, такое мероприятие не может вызывать негативных откликов. Но в 2018 году светлый образ безусловно положительного конкурса стал вызывать сомнения.Финал «Миссис Екатеринбург-2018» состоится 13 ноября 2018 года, как обычно, в Театре Эстрады. В качестве основных призов фигурируют тур на Средиземное море, шуба и 300 тыс. руб., которые можно потратить на шопинг. Но уже за две недели до финала среди участниц, поддерживающих их команд и болельщиков открыто стала распространяться информация о том, кто будет победителями конкурса. Причем называется пофамильно весь пьедестал почета.Так, первое место отдано Татьяне Сугейко, второе — Елене Белоусовой и третье — Елене Пилосьян. Если данная информация соответствует действительности, то это полностью противоречит позиционированию конкурса как независимого, так как зрители считают, что на успех влияют только личные достижения конкурсанток и интернет-голосование на сайте организатора.Метод определения победителей с помощью голосования в сети интернет давно зарекомендовал себя как отличный способ привлечения дополнительного внимания к мероприятию. Он позволяет вовлечь в голосование множество людей и, благодаря социальным сетям, создать информационную волну. От организаторов в этом случае требуется обеспечить «прозрачный» характер голосования и предотвратить возможность «накруток». Для этого необходимо, чтобы счетчики были явными, а голосовать можно было только один раз одним человеком. В практике Екатеринбурга такое достигается посредством персонализации пользователя через любую социальную сеть.Редакция УрБК поставила эксперимент: на сайте организатора «Миссис Екатеринбург-2018», модельного агентства «Екатеринбург Fashion», один сотрудник с одного компьютера и даже с одного браузера смог неоднократно голосовать, каждый раз после этого очищая файлы Cookies или используя анонимайзеры. Каждый раз система отвечала, что голос засчитан. Принимая во внимание, что итоговые результаты не видны, убедиться, что голос учтен, невозможно.Это может свидетельствовать о трех фактах, каждый из которых бросает тень на суть честного голосования. Либо это оставлено по ошибке, что, казалось бы, невозможно и даже смешно для опытного организатора. Либо это предусмотрено специально, чтобы при необходимости обеспечить «накрутку» для какой-либо из участниц.Третий вариант — это самое невозможное предположение: итоги голосования совершенно не влияют на конечный результат. В этом случае распространяемая информация соответствует реальному положению вещей.В разговоре с корреспондентом УрБК организатор конкурса «Миссис Екатеринбург-2018», директор модельного агентства «Екатеринбург Fashion» Марина Степура полностью опровергла данную информацию.«Есть члены жюри, которые выбирают на финале конкурса три призовых места. 20 человек поднимают руки. Это люди абсолютно разные, друг друга никогда не видели, и им абсолютно все равно, кто это будет — Василиса или Аленушка. Это просто смешно. Мы выбираем ведь не красивую маму, а достойную маму, которая будет возглавлять благотворительный фонд «Миссис Екатеринбург». Это специально и делается. Я посмотрела имена — это хорошие девчонки. Их, конечно, даже жюри рассматривать не будет из-за скандала», — рассказала Марина Степура.Комментируя интернет-голосование, она отвергла возможность подтасовок, объяснив это тем, что возможность накруток отсутствует.«Каждый год из-за этой номинации сыр-бор. Начинают накрутки. С одного компьютера можно голосовать только один раз. Участницы могут своим пальцем тыкать хоть каждый день по 20 раз, и только один голос учтется. И результаты голосования мы закрыли, потому что это сумасшедший дом каждый год. Чтобы участницы спокойно спали, мы эту информацию закрыли», — отметила Марина Степура.Вместе с тем, через две недели все станет ясно. Если информация подтвердится результатами конкурса 13 ноября 2018 года, то для всей бизнес-элиты Екатеринбурга это станет очень тяжелым ударом. Конкурсу же будет нанесен непоправимый репутационный ущерб, последствия которого для мероприятия могут оказаться фатальными.