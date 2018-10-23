Кризис
Благодаря повышению НДС тарифы на коммунальные услуги в 2019 году в России будут увеличены дважды
23 октябрь 2018 (12:09)
Постановлением правительства РФ внесены изменения в коммунальные тарифы. Теперь максимальные предельные величины не включают в себя НДС. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведение позволит правительству повысить тарифы на коммунальные услуги два раза за 2019 год. Первое повышение состоится уже 1 января 2019 года.
Изменения внесены в основы ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в области регулируемых цен в электроэнергетике и в области обращения с ТБО.
Постановление дополняет фразы «непревышения величины указанных тарифов» и «над величиной соответствующих тарифов» словами «без учета налога на добавленную стоимость».
Постановление вступило в силу в день официального опубликования.
Нововведение позволит правительству повысить тарифы на коммунальные услуги два раза за 2019 год. Первое повышение состоится уже 1 января 2019 года.
Изменения внесены в основы ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в области регулируемых цен в электроэнергетике и в области обращения с ТБО.
Постановление дополняет фразы «непревышения величины указанных тарифов» и «над величиной соответствующих тарифов» словами «без учета налога на добавленную стоимость».
Постановление вступило в силу в день официального опубликования.
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