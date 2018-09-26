Кризис

Правительство РФ одобрило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году на 4,1%

Правительство РФ утвердило проведение поэтапного увеличения цен на услуги ЖКХ, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.



По его словам, с 1 января 2019 года тарифы будут проиндексированы на 1,7%, с 1 июля 2019 года — на 2,4%.



Разделение индексации на этапы связано с увеличением ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: