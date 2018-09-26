Дмитрий Вялков: Интеллектуальные приборы учета — платформа для цифровизации электроэнергетики региона

Фотография предоставлена пресс-службой ОАО «МРСК Урала»

— Суть энергосервисного контракта в том, что он выгоден всем участникам. В первую очередь в проекте заинтересованы мы — «МРСК Урала», поскольку наша важнейшая цель — сокращение издержек. Кроме того, это первый этап в развитии цифровой электросети.Энергосервисным компаниям это выгодно, поскольку они получают дополнительный бонус. Мы компенсируем им проценты по заемным средствам — до 10%, плюс они получают прибыль 7%. Также мы возмещаем подрядчику расходы на эксплуатацию в период реализации энергосервисного проекта.Для производителя оборудования, которое будет установлено, — это большой рынок сбыта. (приборы учета производятся АО «Радио и Микроэлектроника» из Новосибирска, — прим. ред). Добросовестный потребитель получает достоверный учет и в перспективе — дополнительные возможности от развития цифровизации сети. Подчеркну, что конечные потребители в этом проекте — это в основном единичные домовладения в частном секторе. Поэтому для них важно, что мы берем на себя ответственность по содержанию прибора учета (ПУ), по соблюдению сроков межповерочного интервала, замене, сохранности и тд. С потребителя эти заботы снимаются, и он просто получает терминал — устройство для дистанционного считывания с прибора учета показаний потребления электрической энергии.История энергосервисной деятельности «МРСК Урала» началась в 2014 года, когда мы реализовали 5 проектов стоимостью 138 млн руб. Проекты успешно завершены, мы получили экономию 69 млн кВтч при плановом эффекте 67 млн кВтч. Эту информацию мы показывали потенциальным инвесторам в качестве кейса, наглядного примера возможности заработать и гарантии возврата вложенных денежных средств.Затем у нас был период некоторого охлаждения интереса инвесторов, связанный с особенностями построения нашего договора. В итоге мы пошли навстречу подрядчикам и разработали договорную конструкцию с использованием гарантированного платежа, что и привело к заключению в 2017-2018 годах больших контрактов. Так, в Пермском крае у нас договор на 33,6 тыс. ПУ, которые должны быть установлены почти в те же сроки, что и 28,5 тыс. счетчиков в Свердловской области, то есть до февраля 2019 года. Аналогичный проект реализуется и в Челябинской области. Вообще мы планируем поставить по уже расторгованным контрактам 189 тыс. приборов учета на все три региона. Сумма затрат составит 5,8 млрд руб., срок реализации проекта — до 2022 года. Мы получим неплохой эффект — 8,7 млрд руб. экономии за весь жизненный цикл проектов.— Глобальная модель строится до 2030 года. Мы хотим выйти на такой уровень, что будем предлагать инвесторам контракты для установки 100 тысяч счетчиков каждый год. Всего у нас около 1,3 млн точек, из которых оснащено интеллектуальным учетом около 140 тысяч. И наша задача — оснастить все, чтобы иметь полностью сбалансированную, наблюдаемую и контролируемую сеть.— Всю систему налаживает подрядная организация, которая выполняет контракт. Ее задача в рамках договора все смонтировать, подписать все необходимые акты, в том числе для сдачи ПУ в качестве расчетного со сбытовой организацией. Он должен в одном месте собрать нас, потребителя, сбытовую организацию и подписать акт допуска прибора учета. Потребителю в итоге вручается терминал-пульт, практически с одной кнопкой, для личного контроля показаний прибора учета. И ему не надо самому передавать данные, они попадают в расчетную систему автоматически.— Надо понимать, что сначала мы проводим огромную организационную и аналитическую работу. В рамках подготовки к конкурсу по выбору подрядчика проводим анализ баланса электроэнергии, выявляем очаги потерь, раскладываем их по элементам сети, компонуем из них лоты для конкурса, делаем расчеты выхода на срок окупаемости.Затем энергосервисная компания-подрядчик проводит предпроектное обследование. В нем он обследует будущие места установки, топологию электросети, опору, материал, из которого она сделана, тип провода электропередачи, тип прибора учета, какой уже стоит у потребителя, какие операторы сотовой связи работают в зоне покрытия сети, рекомендует мобильного оператора. При этом он идентифицирует, какой нужен тип прибора учета, дает рекомендации, куда устанавливать УСПД (устройство сбора и передачи данных) исходя из положения приборов учета.На это отводится определенное время по договору, и затем, результат их труда, в виде таблицы отдается в производственное отделение. Оно, в свою очередь, сверяет данные с имеющимися, производит выборочную проверку.— Надо понимать, что мы работаем по довольно жесткому графику. До 1 февраля 2019 года установить 28,5 тыс. счетчиков на такой большой территории — это сложная задача. После того, как работы начались, мы в ежедневном режиме отслеживаем, какое количество ресурсов у подрядчика задействовано, то есть сколько работает бригад. И каждый день мы фиксируем, движемся ли мы в соответствии с планом или нет. Отслеживаем уровень опроса приборов учета (сигналы от ПУ, что они на связи, и сами показания счетчика — информацию о потреблении электроэнергии).— Если подрядчик не укладывается в график, то он финансово страдает сам, поскольку вкладывает свои деньги. Тем более если использует заемные средства. Затягивая проект, инвестор отодвигает получение прибыли, ему это не выгодно. Тем не менее у нас предусмотрены штрафные санкции в случае изменения сроков или некачественной установки. Уровень опроса счетчиков должен быть не ниже 95%, иначе мы будем снижать долю выплачиваемой экономии. В конце концов мы можем лишить подрядчика гарантированного платежа. Отмечу, что риски инвестора частично застрахованы. Если он в отведенный период не выходит на экономию, то можно продлить срок действия договора до 36 месяцев.Для «МРСК Урала» любое затягивание сроков крайне невыгодно, поскольку мы свою деятельность планируем наперед, и эффект, который хотим получить от работы подрядчика, хотим направить на развитие сети. В крайнем случае у нас допустимо расторжение договора. И у нас даже был такой опыт в Пермском крае, когда подрядчик не смог выполнить работу.— Сейчас Россети выстраивают стратегию развития до 2030 года, и мы идем, можно сказать, в первом эшелоне реализации этой стратегии. Интеллектуальные приборы учета дадут нам и потребителям новые возможности. Во-первых, мы полностью будем контролировать сеть с точки зрения потребления. Во-вторых, появляется возможность удаленно отключать потребителей, кто злоупотребляет или не платит. В-третьих, видя всю топологию сети до конечного счетчика, мы можем оперативно контролировать повреждения и отправлять ремонтные бригады.Но самое важное — это польза для добросовестных клиентов, которые получают достоверный учет своего энергопотребления. Например, интеллектуальные ПУ снимают проблему временного лага между датой снятия показаний и их учетом в системе. Кроме того, мы закладываем основу системы, которая позволит потребителю видеть свои показания в личном кабинете в интернете. Мало того, что с него снимается обязанность отправлять показания, он получает в руки инструмент для осознанной экономии электроэнергии. На базе информации, которую мы в динамике получаем со всех счетчиков, система будет давать рекомендации клиенту, как ему экономно пользоваться электроэнергией.Таким образом, мы строим единую, контролируемую и понятную систему, в которой положительного эффекта достигают все участники.