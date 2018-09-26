«Уральский Рабочий»: Уральцам предпенсионного возраста сохранят льготы

Депутаты на внеочередном заседании Законодательного собрания Свердловской области единогласно проголосовали за сохранение мер соцподдержки и налоговые льготы для уральцев предпенсионного возраста.То есть свердловчане этого возраста — 60 для мужчин и 55 лет для женщин также будут получать льготы по услугам ЖКХ, транспортному налогу, бесплатной юридической помощи.«Во время переходного периода с 2019 по 2023 год все существующие льготы продолжат действовать для людей мужчин 60 лет и женщин 55 лет и уральцев, имеющих право на страховую пенсию, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили», — объяснил председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.Помимо этого, на заседании Законодательного собрания сразу в трех чтениях были рассмотрены поправки, которые дают право свердловчанам 60 и 55 лет на льготы по транспортному налогу. Уральцы могут быть освобождены от уплаты налога за одно зарегистрированное транспортное средство.