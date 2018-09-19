Призрачная независимость от доллара

В правительство РФ и банковский сектор вернулись дискуссии о сокращении зависимости российской экономики от доллара. На данный момент озвучены различные варианты. В частности, предлагалось полностью отказаться от расчетов в американской валюте с зарубежными бизнес-партнерами. Иной, более мягкий сценарий предусматривает переход на рубль при расчетах между российскими компаниями. Однако любой вариант, как полагают экономисты, будет неприемлем и для государства, и для бизнеса с точки зрения получения прибыли. Пострадает в том числе и Свердловская область, поскольку экономика региона крайне зависима от экспорта металла и полезных ископаемых.Отметим, что идеи о замещении доллара рублем или иной валютой поступают в правительство РФ регулярно. Раньше это происходило на фоне девальвации рубля, в последнее время такие инициативы возникают в связи с введением санкций.Очередную дискуссию о валюте в середине сентября 2018 года начал глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций.Предложение А. Костина состояло из четырех пунктов. Первый — это ускоренный переход на расчеты в евро, юанях и рублях, второй — перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию, третий — перевод на российскую площадку размещения еврооблигаций и уход от первичного депозитария в виде Euroclear. Четвертый пункт плана — это лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам.Сразу следует отметить, что предложение Андрея Костина прозвучало на фоне угрозы введения со стороны США жесткого пакета санкций, под действие которого попадают семь российских банков с госучастием, включая ВТБ.В Кремле и Банке России к плану А. Костина отнеслись сдержанно и без явного одобрения. Вместе с тем, как пишет газета «Коммерсантъ», свою трактовку идеям главы ВТБ дал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, в рамках осуществления этой инициативы следовало бы минимизировать расчеты в валюте между российскими компаниями.«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — сказал А. Моисеев.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что предложение замглавы Минфина РФ можно расценить как очередное приглашение для российских компаний выйти из зарубежных офшоров.«Согласно законодательству, на территории страны в принципе запрещены расчеты в иностранной валюте. Доллар берется при расчетах как базовая единица. Через зарубежные офшоры компании действительно осуществляют расчет между собой в долларах, и платить там в рублях странно. Они не для того туда уходили», — считает Григорий Вахитов.Директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин, в свою очередь, считает, что и по сценарию Андрея Костина российские компании вряд ли будут добровольно работать.«Это примерно то же самое, как переход на отечественное программное обеспечение. Добровольно никто не будет отказываться от долларовых расчетов. Набор финансовых инструментов, который используется в расчетах, очень широкий и позволяет зарабатывать тем, кто участвует в расчетах на любых, даже очень коротких этапах свободных денег. В евро и тем более рублях этого не получить», — считает эксперт.По этой же причине, как полагает М. Марамыгин, государству также не выгодно переходить на долларовые расчеты, поскольку это скажется на размере бюджетных доходов.Отметим также, что в сложившихся экономических условиях доллар как единица расчета является ключевым показателем для внешнеторгового оборота Свердловской области. По данным Уральской таможни, за I полугодие 2018 года этот показатель увеличился на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млрд долл. США. При этом объем экспорта за указанный период вырос на 40% — до 4,2 млрд долл. США. В основном это произошло за счет увеличения объема поставок продукции машиностроения и металлургии. Основными странами-импортерами за указанный период стали Китай, США, Казахстан, Франция и Германия.Таким образом, в случае реализации плана Андрея Костина по отказу от доллара как единицы расчета может серьезно пострадать внешнеторговый оборот Свердловской области (еще некоторое время уйдет на новые перерасчеты с каждой страной-партнером). Это вполне сопоставимо с другой инициативой, которую рассматривали в Госдуме — отказ от поставок титана в США, что поставило под угрозу деятельность свердловской корпорации ВСМПО-АВИСМА. Другой вопрос, что идеи о замене американской валюты звучат не первое десятилетие, но на государственном уровне до настоящего времени эту инициативу всерьез не рассматривали.