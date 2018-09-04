Затянувшееся благоустройство

Конфликт вокруг состояния Шарташского лесопарка в Екатеринбурге вышел на новый уровень из-за концепции благоустройства территории. Проект раскритиковали представители Союза художников России, указав на то, что разработчики не учли мнения и пожелания посетителей зеленой зоны. Горожан по этому вопросу массово не опрашивали. Сам проект широкой общественности по факту показали только на публичных слушаниях, участие в которых приняли чуть больше 100 человек.Напомним, что еще в 2017 году власти Свердловской области озвучили планы по созданию рекреационно-оздоровительного кластера на базе Шарташского лесного парка. Здесь должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом: велосипедные и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Завершение благоустройства Шарташского лесопарка запланировано на 2020 год.Вопрос с благоустройством территории парка до настоящего времени остается одним из острых для Екатеринбурга. Зона отдыха выглядит заброшенной: несанкционированные свалки и нелегальные постройки, транспортное движение и парковки не организованы.Для исполнения планов по созданию кластера было создано ГБУ «Шарташский лесопарк» и подобран новый директор. В марте 2018 года им стал предприниматель Артур Зиганшин. К 28 июня 2018 года ООО «УралДорТехнологии» подготовило концепцию развития Шарташского лесопарка, которую через месяц вынесли на публичные слушания. Перед мероприятием горожанам предложили ознакомиться с проектом, выставленном в одном из офисов на улице Юмашева. Однако доступ на предварительный просмотр концепции оказался ограничен, и многие желающие не смогли попасть на презентацию.Сами публичные слушания прошли 27 июля 2018 года. Согласно представленному проекту, будущий кластер предполагалось разделить на несколько зон — для активного отдыха, для детского отдыха, для прогулок и так далее. Отдельно выделена так называемая зона покоя — территория, которая не будет задействована во время работ по благоустройству. Также авторы концепции предложили провести модернизацию имеющихся спортплощадок и установить на территории парка дополнительные малые архитектурные формы.В представленном виде концепция вызвала протест со стороны жителей поселков, которые находятся рядом с Шарташским лесопарком. В частности, участники публичных слушаний указали на то, что в концепции отсутствуют парковки, а также в документе не указаны санитарные зоны и места для отходов. Некоторые из числа местных жителей и вовсе потребовали оставить в лесопарке все как есть и сконцентрировать усилия на очистке озера Шарташ.Разработчики в ответ парировали, что озеро как водный объект не относится к их компетенции. Обустройство парковки в районе также невозможно из-за требований к охране лесных объектов. Впоследствии директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин пояснил, что стоянки для автомобилей появятся за территорией зеленой зоны.Концепцию вместе с тем поддержали участники обсуждений, которые проживают на удалении от лесопарка. В итоговом голосовании большинство участников (108 человек) проголосовали за принятие концепции, «против» — высказались 10 человек. Еще два горожанина воздержались.Однако через месяц после проведения слушаний выяснилось, что проект благоустройства Шарташского лесопарка проанализировала группа специалистов Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Представители экспертного сообщества полностью раскритиковали разработку ООО «УралДорТехнологии».Как следует из заключения специалистов, в предложенной концепции архитекторы из УрГАХУ обнаружили серьезные недоработки. В частности, авторы проекта не провели социальный анализ среды и опрос фокус-групп пользователей парка для удовлетворения их настоящих и будущих потребностей. Это, по мнению специалистов, стало одним из главных недостатков концепции.Также разработчики не представили календарь ежегодной программы мероприятий и досуга для привлечения в лесопарк горожан и организаций.«В проекте парка от УДТ (ООО «УралДорТехнологии» — прим. ред.) нет стержневой идеи, которая позволит парку развиваться в будущее, что, к сожалению, происходит от непонимания проектировщиками сути создания таких значимых общественных объектов: необходимости создания их коренной связи с пользователями, а именно жителями современного мегаполиса, каким является Екатеринбург. Хочется спросить проектировщиков: в чем основная концепция парка, и смотрели ли они лучшие мировые образцы преобразования парковой среды Европейских городов, оригинальные концепции развития городских парков Уральского региона и России?», — говорится в заключении.На основании этой экспертизы группа общественников составила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором главу региона попросили лично вмешаться в реализацию проекта благоустройства Шарташского лесопарка.«Для нас совершенно очевидно, что заявленные ранее директором лесопарка Артуром Зиганшиным сроки его реализации уже нельзя считать реальными», — говорится в обращении.Примечательно, что заключение УрГАХУ было сделано по просьбе группы общественников, составивших письмо. Среди тех, кто подписал обращение к главе региона, оказался замдиректора МБОУ ДЮСШ «Юность» Александр Умников. Он был одним из претендентов на пост руководителя Шарташского лесопарка.Артур Зиганшин до настоящего времени не отреагировал на критические отзывы в адрес проекта.По всей видимости, вопрос о реализации концепции, предложенной ООО «УралДорТехнологии», и проекта всего кластера будет решаться 8 сентября 2018 года. В это время руководство региона намерено проинспектировать парк, посмотрев, что за последние 6 месяцев было сделано директором парка. Отметим, что контракт с Артуром Зиганшиным рассчитан на 12 месяцев.