Санкционные ожидания

8 августа 2018 года показало, как легко нарушить зыбкое равновесие в российской экономике. Публикация текста законопроекта о новых североамериканских санкциях вызвала существенное ослабление рубля по отношению к доллару США и евро и снижение стоимости акций Сбербанка. На закрытии бирж доллар США стоил больше 65 руб., евро — больше 75 руб. Стоимость акций Сбербанка опустилась к минимумам апреля. Открытие рынков 9 августа вызвало повышение курса доллара США почти к уровню 66,7 руб., но затем движение скорректировалось. Эксперты считают, что новые санкции могут нанести непоправимый вред экономике России.Напомним, что новый виток санкций вызван делом Скрипалей и основан на законе 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия. Данный закон подразумевает два раунда новых мер воздействия. В первом речь идет об ограничениях в финансах и торговле. Так, например, будет возможно ограничить экспорт в Россию электронных устройств и компонентов, бортовой электроники для авиации.Что касается банков, то упомянутым в списке финансовым организациям (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ) могут запретить любые транзакции и операции с собственностью. Это приведет как минимум к закрытию их американских корреспондентских счетов, то есть возникнут ограничения на долларовые операции.Первый раунд санкций может вступить в силу уже 22 августа.«Сейчас возможны санкции совсем другого уровня, чем были раньше. Соответственно и последствия могут быть гораздо серьезнее. В частности, меры, направленные против госбанков, очень жесткие. Если они будут реализованы, то у всех наших крупнейших банков встанут расчеты в долларах США», — отмечает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.По его мнению, банки, не входящие в санкционные списки, попытаются встать на замену, но это слабо повлияет на ситуацию.«Любой платеж, который будет проводиться в долларах США из России, станут рассматривать под лупой. И причин для непроведения платежа будет гораздо больше, чем причин для его проведения», — подчеркнул Григорий Вахитов.«Последствия влияния санкций на банки будут колоссальными для малого бизнеса. Ограничения, наложенные на деятельность кредитных организаций, как и раньше, приведут к изменениям процентных ставок по кредитам для бизнеса. Был у вас действующий кредит под 15%, и он превратится в 30%. Соответственно, бизнес закроется», — отмечает президент Екатеринбургской ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.По его мнению, дополнительным угнетающим фактором для бизнеса будет переоценка залогового имущества и, следовательно, отнесение заемщика к недобросовестным.И это только первый этап проекта санкций. Если так называемая «страна-нарушитель» закона о контроле и запрете химического оружия продолжает не выполнять требования, то через три месяца начинается второй раунд.Он включает в себя: голос США в запрете кредитования международными банками, запрет кредитования банками США, снижение дипломатического статуса, запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольными правительству страны (удар по «Аэрофлоту»). Самыми опасными положениями выглядят запрет на экспорт в страну любых товаров США и запрет на импорт из страны любых товаров, кроме продуктов питания.«Удар по российской экономике может быть очень серьезным. Это связано с тем, что в большинстве предприятий так или иначе используются импортная техника, комплектующие, расходные материалы, кормовые добавки и так далее», — рассказал Владимир Лобок.«Очень много производств не может существовать без импортной составляющей. Импортозамещение, которое за последние несколько лет достаточно успешно развивалось, не сделало эти отрасли полностью автономными. В каждой из них есть такие импортные компоненты, без которых изготовление современного качественного продукта невозможно, и в одночасье заменить этот импорт не получится», — подчеркнул эксперт.У российской экономики уже сейчас очень мало реальных драйверов роста. Правительство латает бюджетные дыры с помощью пенсионной реформы, повышения налогов и пошлин. Но настоящей стабильности население не чувствует. В этой ситуации даже еще не санкции, а только информация о планах их введения способна обвалить рубль. Какие контрмеры предпримет правительство РФ, пока официально не сообщается.