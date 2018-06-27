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В Екатеринбурге до 15 июля перекроют улицу Новаторов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Екатеринбурге с 1 по 15 июля 2018 года будет перекрыта улица Новаторов в Орджоникидзевском районе, сообщает официальный портал города.



Движение автотранспорта будет перекрыто на участке от улицы Ломоносова до дома № 8 по улице Новаторов. Объезд автомобилистам предложен по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии.



С 8 по 9 июля в Екатеринбурге будет также перекрыт перекресток улиц Блюхера — Шоферов. В указанные дни здесь начнут менять рельсошпальную решетку на перекрестке улиц Блюхера — Шоферов.



В результате трамваи маршрутов № 4, 5-А, 16, 18 и 20, следующие до конечной остановки «Шарташ», будут двигаться транзитом по улицам Гагарина и Уральской. Также в период проведения ремонта МУП «ЕТТУ» уменьшит выпуск на линию трамваев № 4 и № 20 на одну единицу на каждом из этих маршрутов.

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