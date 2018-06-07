Статьи
ТСЖ «Попова 33а»: наследство проблем
7 июнь 2018 (10:00)
Бывшие сотрудники ТСЖ «Попова 33а», руководство в котором сменилось в марте 2018 года, хотят признать недействительным соответствующее решение общего собрания членов товарищества. С момента создания ТСЖ в ноябре 2011 года в доме действует уже третья и вряд ли последняя команда управляющих. Стороны продолжают намекать на желание противников получить доступ к власти и общедомовому счету для решения личных проблем.
Первое поколение
Строительство ЖК «Покровский», расположенного в Екатеринбурге по адресу улица Попова, 33а, завершилось в конце 2009 года. Сначала за общедомовым имуществом следила одна из управляющих компаний города, но спустя два года, в ноябре 2011-го, инициативные владельцы недвижимости в доме зарегистрировали товарищество собственников жилья, которое возглавила одна из учредителей ТСЖ Мария Кондратьева. Некоторые собственники высказывают мнение, что на тот момент у дома уже образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг в помещениях, которые принадлежали застройщику, а ТСЖ было создано, чтобы распределить этот долг по всем плательщикам.
Следующим председателем правления товарищества стал житель дома Борис Шульгин. Под его председательством у ТСЖ появляется первый сайт на бесплатной платформе. Однако фактически в открытом доступе никаких документов о деятельности товарищества того периода не осталось. Можно предположить, что в то время ТСЖ не проходило аудиторские проверки, а бухгалтерская документация была уничтожена при передаче руководства домом новой команде в феврале 2015 года.
Согласно ревизионному отчету о деятельности ТСЖ «Попова 33а» за 2015-2017 годы, составленному ООО АБСК «Крона», будучи председателем правления, Борис Шульгин взял подотчет со счета товарищества свыше 1,3 млн руб., но так и не отчитался по потраченным средствам.
Вместе с тем именно к 2015 году у дома образовалась многомиллионная задолженность за теплоснабжение, которую ресурсоснабжающие организации пытались взыскать через суд. По данным Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», по действующему договору (с 2015 года) долг ТСЖ за отопление составляет лишь около 200 тыс. руб., а вот за 2012-2014 годы (тогда действовал договор с «СТК Екатеринбург») — почти 2,3 млн руб.
«Задолженность подтверждена решениями суда, погашается по исполнительным листам. Оплаты по исполнительным листам поступают регулярно, долг снижается», ― прокомментировали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Второе поколение
С февраля 2015 года по март 2018-го правление ТСЖ возглавлял Сергей Востриков. В этот период ТСЖ начинает активно судиться с компанией «Коммунальный сервис «Луч», которая являлась владельцем подвальных нежилых помещений в доме и сдавала их в аренду. Согласно материалам в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, представители ТСЖ винили владельца нежилых помещений в образовавшейся задолженности за теплоэнергию. При этом споры в судах осложнялись тем, что новому руководству с нуля пришлось собирать картину дебиторской и кредиторской задолженности.
«Долги перед СТК накопились из-за отсутствия надзора за контрольно-измерительными приборами в узле учета тепла со стороны правления ТСЖ за период 2012-2014 годы, несвоевременной постановке приборов на учет в теплоснабжающей организации. В отношении «Луча» это и несвоевременная, и неполная оплата за принадлежащие этой организации квадратные метры, плюс противозаконное присвоение и оформление в собственность помещений из категории общедомового имущества. Большие сложности были по причине отсутствия передачи данных за предыдущие периоды, жесткие сроки уходящей исковой давности», ― рассказала УрБК бывший бухгалтер ТСЖ «Попова 33а» Элла Каргапольцева.
У ТСЖ в этот период появляется новый сайт, на котором в открытом доступе публикуется отчетность. В том числе на нем размещен упомянутый ранее ревизионный отчет. Согласно документу, за 2015-2016 годы ТСЖ удалось отсудить у компании «Коммунальный сервис «Луч» почти 2,5 млн руб., и затраты на юридическую поддержку были сопоставимы полученному результату. Однако отчет не содержит информации о фактически взысканной с компании «Коммунальный сервис «Луч» сумме. Само предприятие было ликвидировано в октябре 2017 года.
Однако часть собственников посчитала неэффективным работу нового руководства ТСЖ. Претензии они аргументировали непрозрачностью отчетности, высокими счетами за коммунальные услуги, низким качеством работ по содержанию жилья. Кроме того, инициативную группу возмущало, что Сергей Востриков не являлся собственником жилья в доме. В результате руководство ТСЖ в очередной раз сменилось в марте 2018 года.
Третье поколение
Как ранее писал УрБК, в марте 2018 года на общем собрании членов ТСЖ председателем правления выбрали Любовь Шершон. Ее вступление в должность также осложнилось отказом команды второго поколения предоставить доступ к бухгалтерской отчетности товарищества.
Кроме того, бывшие сотрудники ТСЖ уверяют жильцов, что новая команда стремилась получить власть в доме, чтобы избавиться от задолженностей по коммунальным платежам. Косвенным подтверждением этому стало то, что новый председатель фактически сразу после вступления в должность отозвала иски против себя, поданные от лица ТСЖ предыдущим руководством.
Согласно документу, опубликованному на сайте ТСЖ, на 20 марта 2018 года просроченная задолженность Любови Шершон за услуги ЖКХ превышала 270 тыс. руб., а нового правления — 580 тыс. руб. В целом задолженность собственников на тот момент достигала 5,76 млн руб., из которых 1,3 млн руб. — те самые деньги, которые предположительно взял под отчет Борис Шульгин и не отчитался. Примечательно, что в марте 2018-го он вновь попал в руководство ТСЖ — его избрали членом правления товарищества.
Война поколений
Сейчас руководство правления ТСЖ второго поколения намерено признать недействительным решение общего собрания членов ТСЖ, на котором жители дома сменили председателя. 30 апреля 2018 года инициативная группа из числа бывших сотрудников ТСЖ и жителей дома, которые хотят войти в правление, провела заочное голосование по этому вопросу, сейчас ведет работу счетная комиссия.
В свою очередь, руководство ТСЖ третьего поколения планирует подавать в суд на своих предшественников.
«Мы намереваемся подать иски в суд на бывшего председателя и бухгалтера. Неотголосованы полностью были зарплаты. У нас порядка 3 млн руб. уходило на фонд оплаты труда, а на содержание жилья — порядка 5 млн руб. Получается, несоизмеримые траты на фонд оплаты труда: дом не обслуживался квалифицированными работниками. На эти все факты мы сейчас пытаемся поднять бухгалтерию, проверить все, что происходило за этот период. Мы видим в бухгалтерской системе 2 млн руб., выданных подотчет, управляющей, допустим, 500 тыс. руб. выдано авансом, председателю — 200 тыс. руб.», ― ранее рассказала УрБК Л. Шершон.
Следует признать, что ситуация в ТСЖ «Попова 33а» крайне запутана. Одна команда управленцев не просто сменяет другую, есть жители, которые успели войти в руководство товарищества при разных председателях. Ситуация обостряется тем, что каждое поколение при смене власти в доме старалось осложнить работу преемникам и не дать им доступ к отчетности.
Кроме того, если проанализировать всю совокупность данных в открытых источниках, можно предположить, что изначально ТСЖ было создано не для того, чтобы облегчить жизнь собственникам квартир в ЖК «Покровский», но с целью избавить застройщика, а затем и владельца нежилых помещений в здании от необходимости оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Судя по тому, что ни одно из последующих поколений руководства ТСЖ так и не смогло завоевать доверие жителей, а финансовая дисциплина всех команд оставляла желать лучшего, в конечном итоге все руководители товарищества решали за счет него собственные проблемы.
В текущей ситуации у жителей дома, желающих навести порядок в доме, остается два варианта. Во-первых, можно обратиться в надзорные органы — прокуратуру и Госжилстройнадзор, которые проверят деятельность ТСЖ и законность принятых руководством решений. Во-вторых, можно отказаться от товарищества собственников жилья как формы управления домом и попытаться найти управляющую компанию, готовую взять на себя проблемный объект. При этом варианты не исключают друг друга.
Первое поколение
Строительство ЖК «Покровский», расположенного в Екатеринбурге по адресу улица Попова, 33а, завершилось в конце 2009 года. Сначала за общедомовым имуществом следила одна из управляющих компаний города, но спустя два года, в ноябре 2011-го, инициативные владельцы недвижимости в доме зарегистрировали товарищество собственников жилья, которое возглавила одна из учредителей ТСЖ Мария Кондратьева. Некоторые собственники высказывают мнение, что на тот момент у дома уже образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг в помещениях, которые принадлежали застройщику, а ТСЖ было создано, чтобы распределить этот долг по всем плательщикам.
Следующим председателем правления товарищества стал житель дома Борис Шульгин. Под его председательством у ТСЖ появляется первый сайт на бесплатной платформе. Однако фактически в открытом доступе никаких документов о деятельности товарищества того периода не осталось. Можно предположить, что в то время ТСЖ не проходило аудиторские проверки, а бухгалтерская документация была уничтожена при передаче руководства домом новой команде в феврале 2015 года.
Согласно ревизионному отчету о деятельности ТСЖ «Попова 33а» за 2015-2017 годы, составленному ООО АБСК «Крона», будучи председателем правления, Борис Шульгин взял подотчет со счета товарищества свыше 1,3 млн руб., но так и не отчитался по потраченным средствам.
Вместе с тем именно к 2015 году у дома образовалась многомиллионная задолженность за теплоснабжение, которую ресурсоснабжающие организации пытались взыскать через суд. По данным Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», по действующему договору (с 2015 года) долг ТСЖ за отопление составляет лишь около 200 тыс. руб., а вот за 2012-2014 годы (тогда действовал договор с «СТК Екатеринбург») — почти 2,3 млн руб.
«Задолженность подтверждена решениями суда, погашается по исполнительным листам. Оплаты по исполнительным листам поступают регулярно, долг снижается», ― прокомментировали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Второе поколение
С февраля 2015 года по март 2018-го правление ТСЖ возглавлял Сергей Востриков. В этот период ТСЖ начинает активно судиться с компанией «Коммунальный сервис «Луч», которая являлась владельцем подвальных нежилых помещений в доме и сдавала их в аренду. Согласно материалам в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, представители ТСЖ винили владельца нежилых помещений в образовавшейся задолженности за теплоэнергию. При этом споры в судах осложнялись тем, что новому руководству с нуля пришлось собирать картину дебиторской и кредиторской задолженности.
«Долги перед СТК накопились из-за отсутствия надзора за контрольно-измерительными приборами в узле учета тепла со стороны правления ТСЖ за период 2012-2014 годы, несвоевременной постановке приборов на учет в теплоснабжающей организации. В отношении «Луча» это и несвоевременная, и неполная оплата за принадлежащие этой организации квадратные метры, плюс противозаконное присвоение и оформление в собственность помещений из категории общедомового имущества. Большие сложности были по причине отсутствия передачи данных за предыдущие периоды, жесткие сроки уходящей исковой давности», ― рассказала УрБК бывший бухгалтер ТСЖ «Попова 33а» Элла Каргапольцева.
У ТСЖ в этот период появляется новый сайт, на котором в открытом доступе публикуется отчетность. В том числе на нем размещен упомянутый ранее ревизионный отчет. Согласно документу, за 2015-2016 годы ТСЖ удалось отсудить у компании «Коммунальный сервис «Луч» почти 2,5 млн руб., и затраты на юридическую поддержку были сопоставимы полученному результату. Однако отчет не содержит информации о фактически взысканной с компании «Коммунальный сервис «Луч» сумме. Само предприятие было ликвидировано в октябре 2017 года.
Однако часть собственников посчитала неэффективным работу нового руководства ТСЖ. Претензии они аргументировали непрозрачностью отчетности, высокими счетами за коммунальные услуги, низким качеством работ по содержанию жилья. Кроме того, инициативную группу возмущало, что Сергей Востриков не являлся собственником жилья в доме. В результате руководство ТСЖ в очередной раз сменилось в марте 2018 года.
Третье поколение
Как ранее писал УрБК, в марте 2018 года на общем собрании членов ТСЖ председателем правления выбрали Любовь Шершон. Ее вступление в должность также осложнилось отказом команды второго поколения предоставить доступ к бухгалтерской отчетности товарищества.
Кроме того, бывшие сотрудники ТСЖ уверяют жильцов, что новая команда стремилась получить власть в доме, чтобы избавиться от задолженностей по коммунальным платежам. Косвенным подтверждением этому стало то, что новый председатель фактически сразу после вступления в должность отозвала иски против себя, поданные от лица ТСЖ предыдущим руководством.
Согласно документу, опубликованному на сайте ТСЖ, на 20 марта 2018 года просроченная задолженность Любови Шершон за услуги ЖКХ превышала 270 тыс. руб., а нового правления — 580 тыс. руб. В целом задолженность собственников на тот момент достигала 5,76 млн руб., из которых 1,3 млн руб. — те самые деньги, которые предположительно взял под отчет Борис Шульгин и не отчитался. Примечательно, что в марте 2018-го он вновь попал в руководство ТСЖ — его избрали членом правления товарищества.
Война поколений
Сейчас руководство правления ТСЖ второго поколения намерено признать недействительным решение общего собрания членов ТСЖ, на котором жители дома сменили председателя. 30 апреля 2018 года инициативная группа из числа бывших сотрудников ТСЖ и жителей дома, которые хотят войти в правление, провела заочное голосование по этому вопросу, сейчас ведет работу счетная комиссия.
В свою очередь, руководство ТСЖ третьего поколения планирует подавать в суд на своих предшественников.
«Мы намереваемся подать иски в суд на бывшего председателя и бухгалтера. Неотголосованы полностью были зарплаты. У нас порядка 3 млн руб. уходило на фонд оплаты труда, а на содержание жилья — порядка 5 млн руб. Получается, несоизмеримые траты на фонд оплаты труда: дом не обслуживался квалифицированными работниками. На эти все факты мы сейчас пытаемся поднять бухгалтерию, проверить все, что происходило за этот период. Мы видим в бухгалтерской системе 2 млн руб., выданных подотчет, управляющей, допустим, 500 тыс. руб. выдано авансом, председателю — 200 тыс. руб.», ― ранее рассказала УрБК Л. Шершон.
Следует признать, что ситуация в ТСЖ «Попова 33а» крайне запутана. Одна команда управленцев не просто сменяет другую, есть жители, которые успели войти в руководство товарищества при разных председателях. Ситуация обостряется тем, что каждое поколение при смене власти в доме старалось осложнить работу преемникам и не дать им доступ к отчетности.
Кроме того, если проанализировать всю совокупность данных в открытых источниках, можно предположить, что изначально ТСЖ было создано не для того, чтобы облегчить жизнь собственникам квартир в ЖК «Покровский», но с целью избавить застройщика, а затем и владельца нежилых помещений в здании от необходимости оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Судя по тому, что ни одно из последующих поколений руководства ТСЖ так и не смогло завоевать доверие жителей, а финансовая дисциплина всех команд оставляла желать лучшего, в конечном итоге все руководители товарищества решали за счет него собственные проблемы.
В текущей ситуации у жителей дома, желающих навести порядок в доме, остается два варианта. Во-первых, можно обратиться в надзорные органы — прокуратуру и Госжилстройнадзор, которые проверят деятельность ТСЖ и законность принятых руководством решений. Во-вторых, можно отказаться от товарищества собственников жилья как формы управления домом и попытаться найти управляющую компанию, готовую взять на себя проблемный объект. При этом варианты не исключают друг друга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ТСЖ «Попова 33а» прощает долги?
- В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту выставления ТСЖ «ЖК «Аврора» двойных квитанций
- В Екатеринбурге суд отстранил от должности председателя правления ТСЖ «Южное»
- Правительство РФ утвердило новые правила управления многоквартирными домами
- Права органов исполнительной власти регионов по контролю за управляющими компаниями и ТСЖ расширены