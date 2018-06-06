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В свердловских отелях выявили 16 случаев завышения цен на период ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. На 4 июня 2018 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 227 сайтов хозяйствующих субъектов, провело 283 внеплановых проверки, по результатам которых выявлено 16 случаев завышения цен в гостиницах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, предельно допустимые цены были установлены распоряжением правительства РФ для всех российских городов, принимающих ЧМ, на период его проведения.



По итогам проверок три хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ (ООО «Максим Отель-Урал», ООО «Отель Скай», ООО ГРК «Евразия»), шесть — по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (ИП Гаврюшин С. В., ООО «Халмакс», ООО «Август отель», ООО «Кочнев и Компания», ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка», ИП Земцова В. В.). Кроме того, семи хозяйствующим субъектам (ООО «Максим Отель-Урал», ООО «Хотел Девелопмент Компани», ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», ООО «Луна», ООО «Авторская гостиница», ООО «Гамаюн», ООО «Ричмонд») выданы предостережения.



Также ведомство выявило 12 случаев оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания.



Всего за нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания вынесено 98 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 276 тыс. 240 руб.



Кроме того, Управлением было установлено, что внаем сдаются средства размещения лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем указанная информация направлена в УФНС по Свердловской области для проверки соблюдения данными лицами налоговых обязательств и декларирования полученных доходов.

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