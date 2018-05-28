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В правительстве РФ обсуждают возможность повышения НДС до 20%

УрБК, Москва, 28.05.2018. В правительстве РФ обсуждают возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 20%. Это может быть сделано для выполнения нового «майского указа» президента РФ Владимира Путина, сообщает газета «Ведомости».



Изданию рассказали три федеральных чиновника, что как один из вариантов получения дополнительно около 2 трлн руб. за ближайшие шесть лет рассматривается повышение НДС. Это, отметили собеседники, один из наиболее вероятных сценариев.



Также может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую министерство финансов ранее предлагало заменить пособием.



На «майский указ» не хватает 8 трлн руб. Из них около 2 трлн руб. даст повышение пенсионного возраста в стране, сообщили чиновники, но не стали говорить, какими темпами и как резко будет проведена пенсионная реформа.

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