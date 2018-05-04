Бизнес-оформители

В Свердловской области участились случаи навязывания предпринимателям ненужных дорогостоящих услуг. Так, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предупреждает о появлении компаний, которые платно оформляют документы для получения микрозаймов, что сотрудники фонда делают бесплатно. При этом на предпринимателей не распространяется действие закона о защите прав потребителей, поэтому бизнесу значительно сложнее доказать, что услуги были навязаны, а качество их исполнения не соответствовало заявленным целям.В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства сообщают о появлении организаций, которые предлагают платно помочь с оформлением документации для получения микрозаймов, что специалисты фонда делают безвозмездно.«Оплачивать услуги сторонних организаций по подготовке заявок нет необходимости. Мы готовы помогать предпринимателям в подготовке документов и отвечать на все вопросы. Плюс у нас уже есть прецеденты, когда подрядчик готовил заявку с многочисленными ошибками, терял документы, а также есть риск предоставления недостоверных сведений, а ответственность в дальнейшем перед фондом и всеми проверяющими структурами будет нести предприниматель», ― отметил директор Свердловского областного фонда Евгений Копелян.При этом формально недобросовестные консалтинговые компании ничего не нарушают, поэтому у представителей фонда бороться с ними нет оснований.«С юридической точки зрения эти компании ничего не делают противозаконного: они оказывают консалтинговые услуги, законодательство это делать не запрещает. К сожалению, может быть, предприниматели недостаточно информированы о том, что они могут просто прийти к нам и получить те же консультации и разъяснения по документам абсолютно бесплатно», ― прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.При этом в случае получения некачественных услуг предпринимателей не защищает закон о защите прав потребителей. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, вместо надзорного органа им надо обращаться в полицию или суд.«От предпринимателей нам однажды поступала жалоба, но там нет защиты прав потребителей. Когда пострадавшие граждане, законодательство работает, а когда предприниматели обращаются, мы жалобы перенаправляем в правоохранительные органы», ― рассказала пресс-секретарь надзорного органа Анна Ожеганова.В то же время в Роспотребнадзоре признают появление организаций, которые «вытягивают» средства из клиентов, предоставляя некачественные услуги.«Относительно юридических услуг населению, иногда действительно попадаются компании, которые предлагают гражданам написать жалобу, привлечь Роспотребнадзор, чтобы разобраться в ситуации, или какие-то другие надзорные органы. По факту они берут за свои услуги большие суммы, не оказывая достойных, качественных услуг. Пишут жалобы куда надо и не надо, но в итоге все оседает без эффекта. На самом деле, они просто наживаются на потребителях. С такими случаями нашим специалистам сложно работать, потому что потребители сами подписывают эти договоры и соглашаются на такие условия», ― отметила Анна Ожеганова.Появление организаций, которые зарабатывают на финансовой и юридической безграмотности клиентов, можно отнести к еще одному последствию нестабильной экономической ситуации в стране. Очевидно, что без эффективного инструмента по привлечению к ответственности за оказание некачественных, а иногда и просто бесполезных действий, количество жертв подобных «консультантов» лишь будет увеличиваться.