Дайджест

В США госпитализирован Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщает CNN.



Причиной госпитализации стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции). Представители семьи Буша отметили, что бывший президент реагирует на лечение и пообещали сообщить о его состоянии, как только появятся новости.



Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: