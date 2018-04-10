Дайджест
В Туркмении стали штрафовать меломанов
10 апрель 2018 (13:49)
В Туркмении правоохранительные органы начали штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. Об этом сообщает портал «Альтернативные новости Туркменистана».
Как отмечается, подобные случаи происходят с начала апреля. Жители туркменской столицы указывают, что полицейские, штрафуя горожан, ссылаются на некое «новое положение», которое, впрочем, не было предъявлено ни одному из оштрафованных пешеходов.
Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Сами сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им дано указание штрафовать пешеходов, чьи уши закрыты наушниками. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.
Как отмечается, подобные случаи происходят с начала апреля. Жители туркменской столицы указывают, что полицейские, штрафуя горожан, ссылаются на некое «новое положение», которое, впрочем, не было предъявлено ни одному из оштрафованных пешеходов.
Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Сами сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им дано указание штрафовать пешеходов, чьи уши закрыты наушниками. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловских водителей будут штрафовать на основе записей камер общественного транспорта
- Бердымухамедов переизбран на должность главы Туркмении
- В Туркмении установят памятник действующему президенту
- Президент Туркмении избран на второй срок
- С начала 2010 года в ДТП на территории Екатеринбурга погибли 118 человек