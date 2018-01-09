Законы января-2018

С началом 2018 года в России вступил в силу целый ряд законодательных изменений, имеющих значение как для бизнеса, так и для отдельных граждан. Среди них можно выделить «налоговую амнистию» для физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), расширение доступа к участию в госзакупках для малого и среднего бизнеса, ограничение льгот по налогу на движимое имущество организаций, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поправки коснулись также социальных выплат, условий доступа граждан к соцсетям и других сфер жизнедеятельности.В первую очередь следует остановиться на изменениях в Налоговом кодексе РФ. Одним из ощутимых послаблений в данной сфере стала «налоговая амнистия», согласно которой с 1 января физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, и пени по ним. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей (за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и платежей при внешней торговле). Поправки предусматривают и списание накопившихся к 1 января 2017 года задолженностей по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц.В то же время с 1 января 2018 года вступили в силу поправки, прекращающие действие льготы по налогу на движимое имущество организаций. Теперь его обязаны будут платить все юрлица — владельцы движимого имущества, использующие общую систему налогообложения. Впрочем, льгота по данному виду сбора может быть установлена на региональном уровне, однако большинство субъектов решило полностью или частично от нее отказаться. В частности, в Свердловской области предоставление налоговой льготы на движимое имущество организации на 2018 год возможно при соблюдении двух условий: среднемесячная зарплата сотрудников должна быть не ниже среднероссийской, а объем инвестиций на модернизацию — превышать 100 млн руб. Остальным компаниям придется платить налог, ставка которого составит 1,1%.В 2018 году меняется и единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С 1 января он увеличился на 3,9%, рост произойдет за счет повышения соответствующего коэффициента-дефлятора.Также возрастают ставки акцизов на мощные автомобили, вводится их дифференциация. Так, акциз на автомобили с мощностью двигателя от 200 до 300 л.с. составляет теперь 714 руб. за 1 л.с., от 300 до 400 л.с. — 1 тыс. 218 руб. за 1 л.с., от 400 до 500 л.с. — 1 тыс. 260 руб. за 1 л.с. и выше, для автомобилей мощностью более 500 л.с. — 1 тыс. 302 руб. за 1 л.с. Одновременно с 10 тыс. 130 руб. до 11 тыс. 213 руб. за тонну увеличивается ставка акциза на автомобильный бензин 5 класса. Ставка для бензина, не соответствующего 5 классу, осталась в прежнем размере — 13 тыс. 100 руб. за тонну. Акциз на дизельное топливо вырос с 6 тыс. 800 до 7 тыс. 665 руб. за тонну.Между тем для иностранных граждан с 1 января 2018 года в РФ введена система tax free, подразумевающая возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в России товаров. Документ для компенсации налога иностранцы смогут получить по требованию при покупке товаров на территории РФ не менее чем на 10 тыс. руб. в течение одного дня. Возврат НДС можно будет произвести в течение одного года. При этом компенсация суммы налога не будет производиться при покупке подакцизных товаров и товаров из специального перечня правительства РФ.Помимо поправок в Налоговый кодекс, важным нововведением, касающимся бизнеса, стало расширение с 1 января доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам крупнейших заказчиков. Так, с 2 млрд руб. до 500 млн руб. снижен порог годового объема выручки госкомпаний, на которые распространяются особенности участия субъектов МСП в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Инициаторы закона полагают, что таким образом вырастет число заказчиков, обязанных привлекать к закупкам представителей малого и среднего предпринимательства.Кроме того, в новом году меняется принцип проведения проверок бизнеса. С 1 января 2018 при организации государственного контроля (надзора) применяется риск-ориентированный подход, когда выбор интенсивности проведения контрольных мероприятий определяется категорией риска либо отнесением к определенному классу деятельности конкретного юрлица или ИП. Одновременно вступает в силу положение об использовании проверочных листов при проведении плановых проверок. Инспекторы теперь ограничены перечнем вопросов, включенных в указанные листы.Также следует отметить, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 9 тыс. 489 руб. — 85% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения во II квартале 2017 года. В 2019 году МРОТ планируют уравнять с размером прожиточного минимума.Что касается социальной сферы, неработающих россиян ждет индексация пенсий на 3,7%, семьи, где рождаются дети — продление действия программы материнского капитала. Помимо этого, большой резонанс получил закон, направленный на ограничение доступа в соцсети для детей младше 14 лет и ликвидацию «фейковых» аккаунтов.