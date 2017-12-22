Новости дня

Ростехнадзор обнаружил на ЧЭМК 180 нарушений в области промышленной безопасности

УрБК, Челябинск, 22.12.2017. Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе проверки АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) выявило на предприятии 180 нарушений в области промышленной безопасности.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, на предприятии не оформляли актами результаты внеочередных проверок состояния подкрановых рельсовых путей после устранения замечаний, выявленных в ходе комплексного обследования путей; паропровод эксплуатировали без части теплоизоляции на участке с повышенной температурой поверхности (более 55 градусов С). Кроме того, специалисты обнаружили на железнодорожных путях ЧЭМК, предназначенных для перевозки опасного груза, зазор от рамного рельса более 4 мм.



Проверка на предприятии проходила с 7 ноября по 4 декабря 2017 года. По ее результатам инспекторы выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушения. Также в отношении ЧЭМК и девяти должностных лиц вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 380 тыс. руб.



ЧЭМК — российский производитель ферросплавов. Предприятие работает с 1929 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: