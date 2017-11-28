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Из-за вулканического пепла было продлено закрытие аэропорта на Бали

Ещё на сутки по распоряжению властей Индонезии продлевают закрытие международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали. Аэропорт был закрыт из-за угрозы авиации от вулканического пепла после извержения вулкана Агунг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации аэропорта.



Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров.



Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали.



Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей.

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