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В Свердловской области на время ЧМ-2018 запретят продажу оружия
22 ноябрь 2017 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. В Свердловской области с 25 мая по 25 июля 2018 года будет ограничен оборот оружия, сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.
Ограничения вводятся в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году. Аналогичные меры приняты в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Республике Мордовия, Москве и Санкт-Петербурге.
В указанный период в регионах, где будут принимать матчи ЧМ-2018, закроют все оружейные магазины, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма.
«Гражданам, владеющим оружием, категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам Российской Федерации с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе)», — говорится в сообщении.
Запрет будет распространятся также и на охотничье оружие. Кроме того, будет запрещена деятельность организаций, где граждан обучают стрельбе.
В случае нарушения запрета Росгвардия пригрозила изымать оружие.
Ограничения вводятся в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году. Аналогичные меры приняты в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Республике Мордовия, Москве и Санкт-Петербурге.
В указанный период в регионах, где будут принимать матчи ЧМ-2018, закроют все оружейные магазины, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма.
«Гражданам, владеющим оружием, категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам Российской Федерации с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе)», — говорится в сообщении.
Запрет будет распространятся также и на охотничье оружие. Кроме того, будет запрещена деятельность организаций, где граждан обучают стрельбе.
В случае нарушения запрета Росгвардия пригрозила изымать оружие.
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