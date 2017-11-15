Промэкология без механизмов господдержки

На территории Свердловской области, по данным властей региона, объем накопленных отходов производства и потребления сегодня превышает 9 млрд тонн. Основная их часть образовалась в ходе добычи полезных ископаемых. По мнению экспертов, решить проблему утилизации этих отвалов можно путем вовлечения вторичного сырья в хозяйственный оборот. Однако заинтересовать предприятия в создании перерабатывающих производств пока удается лишь в отдельных случаях: законодательные механизмы, предусматривающие налоговые льготы и другие меры господдержки, в настоящее время не работают.По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Петрова, на сегодняшний день общий объем отходов производства и потребления, размещенных на территории региона, достигает 9,3 млрд тонн. Согласно планам властей, в течение ближайших пяти лет этот показатель будет снижен до 7,5 млрд тонн.«Почти 89% — это отходы от добычи полезных ископаемых. И многие предприятия уже начали внедрять технологии, которые позволяют, в частности, из металлургических шлаков извлекать драгметаллы, из вскрышных пород и угольной пыли производить строительные материалы», — пояснил эксперт в ходе конференции «Промышленный подход к использованию вторичных ресурсов. Вопросы организации и функционирования отходоперерабатывающих производств» Вячеслав Петров.В то же время он отметил, что в регионе практически не перерабатываются крупнотоннажные отходы горно-металлургического комплекса, в частности, красный шлам. Доступные компаниям технологии сегодня позволяют утилизировать лишь часть отходов действующего производства.Директор Департамента лесного хозяйства региона Олег Сандаков рассказал, что аналогичные проблемы существуют и в сфере переработки древесины: в настоящее время из 460 лесоперерабатывающих предприятий только 10 полностью утилизируют свои отходы.В результате, как рассказал в своем докладе член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Николай Чуркин, Урал испытывает масштабные экологические последствия воздействия отходов производства на почву, водные и лесные ресурсы.«В почвах, погребенных под отвалами, происходит геохимическая трансформация, особенно там, где нет изоляции от водных систем. Они могут представлять опасность для подсобных хозяйств на близлежащих территориях. Особую озабоченность вызывают отвалы обогатительного и металлургического комплексов, поскольку их хранение требует специальных сооружений, а сами отходы содержат вредные для природы и человека соединения. Экологическая ситуация, обусловленная добычей минерального сырья и размещением отходов более чем на 25% территории УрФО, оценивается как кризисная», — пояснил Николай Чуркин.Эксперты сходятся во мнении, что лучшим выходом из данной ситуации было бы формирование экономической заинтересованности у предприятий региона в создании перерабатывающих вторичное сырье производств. Это помогло бы решить и экологические проблемы, и расширить сырьевую базу для промышленников.«Большая часть отвалов практически готова к переработке, так как размещена на поверхности. Вовлечение этих отходов в оборот экономически выгодно», — рассказал Николай Чуркин.При этом Вячеслав Петров отметил, что у каждого отвала есть ответственные за него хозяева: эти компании и должны найти способы извлекать прибыль из использования вторичного сырья.В то же время, по словам председателя Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области Галины Пахальчак, переработка отходов сегодня не является настолько выгодным делом, как хотелось бы, и требует серьезных вложений. Между тем меры господдержки компаний, создающих такие производства, в настоящее время не действуют.«В законе, который множество раз исправлялся, но все равно не работает так, как нужно, господдержка обозначена в виде налоговых льгот. Но в налоговом законодательстве эти льготы не предусмотрены — значит, компании их не получают. Плата за вредное воздействие, которое вносят предприятия, должна корректироваться на сумму, затраченную на природоохранные мероприятия. Но Росприроднадзор в такой корректировке отказывает по ряду причин, основная из которых — отсутствие механизма реализации данной меры», — пояснила Галина Пахальчак.Надежды на изменение сложившейся ситуации эксперты связывают с реализацией целого ряда законодательных инициатив, в которых содержатся действенные механизмы поддержки предприятий по переработке отходов. Однако некоторые из них уже много лет ожидают принятия, другие — вступления в силу. Таким образом, практика вовлечения вторсырья в производство в Свердловской области остается доступна только наиболее крупным и финансово устойчивым организациям. Остальные компании продолжают накапливать отходы.