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Мэра Нью-Йорка переизбрали на новый срок

8 ноябрь 2017 (17:33)

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио переизбран на второй срок до 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По итогам голосования кандидат от демократической партии получил 60% голосов.

Кандидат от республиканцев Николь Маллиотакис критиковала Де Блазио за неэффективность, однако уступала ему по ходу предвыборной кампании.

Мэр Нью-Йорка стал первым демократом, которому удалось переизбраться на второй срок с 1985 года.

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