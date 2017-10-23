Дайджест

На Украине задержали офицера СБУ

23 октябрь 2017 (13:17)

В Одесской области правоохранители задержали капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого заподозрили в сбыте взрывных устройств. Об этом сообщается на сайте Одесской полиции.

27-летний мужчина в июле продал два конструктивно измененных мобильных телефона, а также учебный и боевой электродетонаторы. За это он получил 2,6 тыс. гривен (5,6 тыс. руб.). Также следователи считают, что он незаконно хранил взрывчатые вещества и изготавливал бомбы.

Офицера задержали во время очередного сбыта конструктивно измененных мобильников и боевых электродетонаторов, за которые хотел получить около 8 тысяч гривен.

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