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Павленского отправили в психбольницу

Художник-акционист Петр Павленский, подпаливший в Париже здание филиала Банка Франции, был направлен судом в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Le Figaro.



Источник издания в судебных структурах уточнил, что Павленский был задержан вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной, она пока остается под стражей.



Их обвиняют в «умышленном уничтожении имущества путем поджога».



В ночь на понедельник, 16 октября, Павленский поджег парижский банк. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Французы, разгневанные поступком Павленского, потребовали вернуть его обратно в Россию.

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