Кризис

Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве УрФЮИ

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ). Об этом говорится в материалах суда.



Заявителем по делу выступает ООО «Уральский правовой дом». Сумма исковых требований — 1 млн 050 тыс. руб.



Отметим, что в мае 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ.

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