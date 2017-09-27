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Женщина в хиджабе бросила коктейль Молотова в мемориал Буданову в центре Москвы

В центре Москвы двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью — «коктейль Молотова», после чего произошло возгорание», — сообщил источник в правоохранительных органах.



По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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