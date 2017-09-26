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Дональд Трамп высмеял Джона Маккейна в новом видео
26 сентябрь 2017 (17:34)
Президент США Дональд Трамп высмеял позицию американского сенатора Джона Маккейна, который ранее отказался голосовать за отмену программы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы Obamacare. Об этом сообщает RT.
На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал ролик с фрагментами выступлений Д. Маккейна, во время которых он критикует Obamacare и призывает отменить данную программу.
«Несколько из многочисленных видео с участием Джона Маккейна, в которых он говорит об отмене и замене Obamacare», — написал он.
На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал ролик с фрагментами выступлений Д. Маккейна, во время которых он критикует Obamacare и призывает отменить данную программу.
«Несколько из многочисленных видео с участием Джона Маккейна, в которых он говорит об отмене и замене Obamacare», — написал он.
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