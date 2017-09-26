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НБКИ: С начала 2017 года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло в два раза
26 сентябрь 2017 (14:41)
УрБК, Москва, 26.09.2017. По состоянию на 1 сентября 2017 года число злостных неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предприятиями ЖКХ, достигло 22,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.
Таким образом, по сравнению с началом 2017 года количество граждан, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось более чем в два раза. По состоянию на 1 сентября задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,2 млрд руб., а средний размер долга находится на уровне около 50 тыс. руб.
В свою очередь, количество источников информации, на постоянной основе передающих в НБКИ данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 60% и достигло 96 предприятий ЖКХ из 38 регионов РФ.
Таким образом, по сравнению с началом 2017 года количество граждан, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось более чем в два раза. По состоянию на 1 сентября задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,2 млрд руб., а средний размер долга находится на уровне около 50 тыс. руб.
В свою очередь, количество источников информации, на постоянной основе передающих в НБКИ данные о неплательщиках, с начала года увеличилось на 60% и достигло 96 предприятий ЖКХ из 38 регионов РФ.
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