Дайджест
Китай заблокировал WhatsApp
26 сентябрь 2017 (11:14)
Китай заблокировал мессенджер WhatsApp, последний продукт компании Facebook, который был доступен на материковой части КНР. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.
Ранее в стране на некоторое время ограничивали функционал мессенджера: запрещены были отправка фотографий и других файлов, а также голосовой чат.
Facebook не работает в КНР с 2009 года, другая соцсеть компании — Instagram — также не функционирует на территории Китая.
В настоящее время, по данным издания, в WhatsApp не работает совсем, невозможна отправка даже текстовых сообщений.
Специалист по интернет-коммуникациям в университете Гонконга Локман Тсуи рассказал газете, что мессенджер работал с перебоями еще 24 сентября. По его словам, некоторые пользователи возможно еще имеют доступ к некоторым функциям.
Ранее в стране на некоторое время ограничивали функционал мессенджера: запрещены были отправка фотографий и других файлов, а также голосовой чат.
Facebook не работает в КНР с 2009 года, другая соцсеть компании — Instagram — также не функционирует на территории Китая.
В настоящее время, по данным издания, в WhatsApp не работает совсем, невозможна отправка даже текстовых сообщений.
Специалист по интернет-коммуникациям в университете Гонконга Локман Тсуи рассказал газете, что мессенджер работал с перебоями еще 24 сентября. По его словам, некоторые пользователи возможно еще имеют доступ к некоторым функциям.
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