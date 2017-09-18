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Отстранить Россию от участия в Олимпиаде требуют 28 антидопиноговых агентств

18 сентябрь 2017 (17:19)

Требование отстранить сборную России от участия на Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) подписали еще 12 антидопинговых агентств. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Институт национальных антидопинговых организаций.

14 сентября по итогам двухдневного заседания в Денвере (США) шестнадцать антидопинговых агентств призвали МОК отстранить сборную России от ОИ.

«Международному олимпийскому комитету необходимо прекратить изображать деятельность и немедленно взяться за работу. Невозможность оперативно исследовать результаты (допинг-тестов. — RNS) российских спортсменов представляет собой настоящую опасность для чистых участников ОИ-2018. У нас есть серьезные сомнения в том, что Олимпиада будет чистой из-за неполного исследования доказательств употребления допинга российскими спортсменами в 2014 году в Сочи», — говорилось в заявлении.

Тогда заявление подписали антидопинговые агентства из Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, а также американское антидопинговое агентство USADA и британское UKAD, которое занималось забором допинг-проб у российских спортсменов до восстановления аккредитации РУСАДА.

Сегодня к требованию присоединились агентства Багамских Островов, Барбадоса, два бельгийских агентства, НАДО Эстонии, Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

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