ПИФы вместо вкладов

Вопреки опасениям аналитиков, 2017 год может стать одним из самых удачных для паевых инвестиционных фондов. Только за три летних месяца ПИФы привлекли 19 млрд руб., что является историческим значением для рынка коллективных инвестиций. По мнению экспертов, это объясняется тем, что инвесторы продолжают терять интерес к банковским вкладами и ищут для себя новые способы сбережения и накопления средств.В августе приток средств в розничные паевые фонды составил 5,6 млрд руб., что ниже показателей июня и июля — 6,5 млрд руб. и 7,2 млрд руб. соответственно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Национальной лиги управляющих (НЛУ). В итоге общий объем привлеченных средств за три летних месяца составил 19,3 млрд руб.По итогам I полугодия розничные ПИФы прибавили 18% (достигли 167 млрд руб.), при этом в лидерах остаются фонды облигаций — плюс 31,5 млрд руб., тогда как в фондах акций зафиксирован отток в 3,2 млрд руб. По данным Investfunds.ru, больше всех привлекли «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» (8,5 млрд руб., доходность за год 12%), «Альфа-Капитал Облигации плюс» (4,7 млрд руб., 11,8%) и «Райффайзен — Облигации» (4,1 млрд руб., 9,95%).«Если инвесторов интересует в первую очередь надежность, то его будут интересовать облигационные фонды, в том числе потому, что ставка по ним выше ставки по банковским вкладам», — считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.По мнению экспертов, основной причиной подобного роста является снижение доходности банковских депозитов, увеличение премии корпоративных облигаций, а также освобождение купонного дохода по корпоративным облигациям от НДФЛ, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и роста облигационного рынка.По подведенным итогам трех месяцев: мая, июня и июля, первые два места по доходности заняли паевые инвестиционные фонды недвижимости. Согласно данным НЛУ, лидером стал фонд недвижимости «Заречье» управляющей компании «ТЕТИС Капитал». С апреля по июль ПИФ показа рост доходности 622,05%. На втором месте ПИФ «Проектный» УК «Ореол». За указанный период его доход вырос на 167,09%.На третьем месте оказался рентный ПИФ. Фонд «Земельный» управляющей компании «Капила эссет менеджмент» за последние три месяца увеличил прибыль на 60,89%.Отметим, что согласно данным НЛУ, на сегодняшний день функционирует 559 инвестиционных паевых фондов. Несмотря на рекордные показатели по объему привлеченных средств, традиционно есть те фонды, которые оказались в минусе. По итогам последних трех месяцев убыток показали сразу 226 ПИФов.В тройке аутсайдеров оказались рентные фонды и фонды акций. Наибольший минус показал фонд «Бизнесрент» управляющей компании «Эстейт Капитал». Доход ПИФа упал на 99,58%. На втором месте с конца рейтинга оказался «БиоТех», принадлежащий УК «Основа». За три месяца его доход снизился на 98,54%. Третьим по убытку стал фонд «ТФГ — Российские акции» управляющей компании «Трансфингруп» — минус 96,71%.Между тем, как отмечают эксперты, в ближайшее время интерес к паевым инвестиционным фондам продолжит расти. Основной драйвер роста рынка доверительного управления и ПИФов — поиск альтернативы банковским вкладам.«Большим спросом пользуются облигационные ПИФы, которые успешно конкурируют с депозитами по показателям надежности и доходности. Смешанные фонды и фонды акций уступают по объемам притоков, но также имеют положительный баланс. Их докупают в портфели к фондам облигаций с расчетом на более длинный горизонт инвестирования», — говорит директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов.По мнению Г. Вахитова, в будущем приток средств в паевые инвестиционные фонды пойдет на спад.«Банковские депозиты в последнее время демонстрируют отрицательную динамику, и люди начинают более активно размещать свои денежные средства в других инструментах. Сейчас происходит переток из банков, в том числе и в паевые инвестиционные фонды. Этот процесс в ближайшее время продолжится, однако, скорее всего, объемы уже будут не такие большие», — сказал Г. Вахитов.В начале года аналитики прогнозировали падение рынка паевых инвестиционных фондов и потерю интереса инвесторов к этому инструменту. Однако нынешняя экономическая ситуация складывается в пользу ПИФов, и, по мнению наблюдателей, рост этого рынка в ближайшее время продолжится, хоть и не в таких масштабах, как этим летом.