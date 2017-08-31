ИРМ готовит запуск производства радиофармпрепаратов

Экспертный совет Фонда технологического развития Свердловской области одобрил выделение АО «Институт реакторных материалов» (ИРМ, предприятие Росатома в Заречном) региональной части займа в размере 100 млн руб. Средства пойдут на организацию высокотехнологичного производства радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности. Эксперты отмечают, что данный проект поможет не только снизить стоимость лечения онкологических заболеваний для жителей региона, но и занять нишу на мировом рынке.В ближайшее время заявка о выделении федеральной части средств на организацию данного производства будет рассмотрена Фондом развития промышленности. Его решение даст старт реализации всего проекта.Следует отметить, что организация производства радиофармпрепаратов на основе лютеция-177 имеет важное значение как для самого «Института реакторных материалов», так и для региона в целом. Проект открывает предприятию выход на новый сегмент мирового рынка ядерной медицины, позволяет развивать и внедрять передовые технологии, максимально использовать свой научный потенциал.«Реализация первого одобренного фондом проекта позволит организовать на территории Свердловской области высокотехнологичное производство радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, а также усилить экспортный потенциал региона благодаря выпуску продукции высоких переделов, востребованной на мировом рынке», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.На начальной стадии производство планируется как экспортно-ориентированное: оно будет окупаться в том числе за счет зарубежных заказчиков. Конечная цель развития производства — сделать операции с применением радиофармпрепаратов на основе лютеция-177 более доступными для населения нашей страны.«Прекурсор трихлорид лютеция-177 является исходным сырьем для изготовления препаратов, предназначенных для терапии нейроэндокринных опухолей и других онкологических заболеваний. В настоящее время данные препараты производятся только за рубежом, где проходят завершающую стадию клинических испытаний. Их производство на территории Свердловской области позволит занять нишу на мировом рынке и существенно снизить стоимость лечения для жителей нашей страны», — подчеркнул заместитель директора АО «ИРМ» по производству Павел Карболин.Тестовые поставки трихлорида лютеция уже осуществляются фармпроизводителям и частным клиникам в первую очередь для анализа качества продукта.П. Карболин пояснил, что на производственных мощностях института планируется также выпуск иридия-192, который используется в ядерной медицине для высокодозовой брахитерапии. Кроме того, будет производиться йод-125 для источников низкодозовой брахитерапии, прекурсор трихлорид лютеция.Следует отметить, что «Институт реакторных материалов» — далеко не единственная компания ГК «Росатом», вносящая свой вклад в развитие ядерной медицины на Урале. Так, Белоярская АЭС в Заречном реализует проект по наработке радиоактивного изотопа кобальт-60. Он применяется в «кобальтовых пушках», предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках «гамма-нож» для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга.«Как сообщают специалисты, оба реактора Белоярской АЭС на быстрых нейтронах (и БН-600, и БН-800) позволяют иметь возможность наработки кобальта-60 высокой активности. По реактору БН-600 предполагается поучить первые образцы кобальта-60 в 2018 году, а приступить к его выработке в 2019 году. Возможность использования в проекте наработки кобальта реактора БН-800 также рассматривается в перспективе», — рассказали в Управлении информации и общественных связей атомной электростанции.Кроме того, в Снежинске (Челябинская область) в этом году начал функционировать новый центр ядерной медицины. Он является дочерней компанией недавно созданной в Росатоме интегрированной структуры «Русатом Хэлскеа». Диагностика в центре проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов фтора-18 собственного производства, которые доставляются в онкоцентр с производственной площадки, расположенной в Снежинске.Эксперты отмечают, что развитие на предприятиях Росатома технологий, связанных с ядерной медициной, позволяют уральским компаниям выйти на новые рынки, в том числе на международном уровне. При реализации подобных проектов особенно важен также социальный аспект: возможность разрабатывать и использовать противораковые препараты отечественного производства, что значительно удешевляет стоимость лечения.