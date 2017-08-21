Дайджест

Украинские силовики безуспешно атаковали позиции ДНР

21 август 2017 (17:01)

Украинские силовики попытались атаковать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в пригороде Донецка, однако «с позором бежали». Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

«В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе поселка Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал», — заявил Басурин.

Он также порекомендовал командованию ВСУ соблюдать минские соглашения.

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