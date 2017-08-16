Дайджест
На Донбассе погибли 6 украинских военных
16 август 2017 (13:20)
Украинские силовики совершили попытку прорыва позиций сил самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге Донбасса. В результате 6 военнослужащих вооруженных сил страны погибли. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя республиканского командования.
Наступательные действия украинской армии велись одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново.
По словам собеседника агентства, во вторник, 15 августа, в 21:00 и 21:10 две украинские диверсионно-разведывательные группы численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения в глубь «серой зоны».
Наступательные действия украинской армии велись одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново.
По словам собеседника агентства, во вторник, 15 августа, в 21:00 и 21:10 две украинские диверсионно-разведывательные группы численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения в глубь «серой зоны».
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