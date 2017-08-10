На ММК запустили новый воздухонагреватель

В комплексе доменной печи № 7 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) завершилось строительство нового воздухонагревателя 23-бис. Как отмечают представители предприятия, это часть более широкой программы модернизации домны, вложения в которую на сегодняшний день превысили уже 1 млрд руб. Замена следующих воздухонагревателей уже не потребует столь серьезных финансовых затрат.«Введение в строй нового каупера — воздухонагревателя регенеративного типа, названного так по имени английского инженера Эдуарда Альфреда Каупера, — позволит провести последовательную замену трех остальных воздухонагревателей доменной печи № 7», — говорится в сообщении ММК.Вместо воздухонагревателей с внутренней камерой горения к 2020 году будет введен в эксплуатацию блок бесшахтных воздухонагревателей ЗАО «Калугин». Воздухонагреватели бесшахтного типа позволят увеличить температуру горячего дутья, снизить потребление кокса и в конечном счете улучшить экономические показатели доменного цеха. По сравнению с другими типами воздухонагревателей, межремонтный срок службы у бесшахтных воздухонагревателей значительно выше: по гарантийным показателям такой воздухонагреватель должен отработать 25 лет без дополнительных ремонтов.Строительство нового воздухонагревателя было начато в ноябре 2015 года и велось в условиях действующего производства. Инвестиции ПАО «ММК» в строительство каупера и инфраструктуры, необходимой для всего блока воздухонагревателей, превысили 1 млрд руб. Замена следующих кауперов блока уже не потребует столь значительных затрат.В настоящее время продолжается строительство бесшахтных воздухонагревателей на доменных печах № 8 и № 10. Кроме того, Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет модернизацию форкамер на блоке воздухонагревателей доменной печи № 1. Новые керамические форкамеры позволят продлить срок эксплуатации блока до 20 лет.Отметим, что в доменном цехе ММК также осуществляется масштабная модернизация систем аспирации литейных дворов домен № 9 и № 10. Реализация этого проекта (его стоимость составит 1,2 млрд руб.) позволит сократить выбросы пыли в атмосферный воздух на 640 т в год.«Ко Дню металлурга введена в эксплуатацию система аспирации литейного двора доменной печи № 10, а в августе состоится запуск аспирационной установки доменной печи № 9. Назначение установок — улавливание пыли от источников выделения на литейном дворе доменных печей, которые являются самыми производительными на ММК. Если начальная запыленность составляла 2 тыс. 500 мг/нм³, то остаточная составит менее 50 мг/нм³, запыленность в рабочей зоне — менее 6 мг/нм³. Общее сокращение выбросов составит 640 т пыли в год. Новые аспирационные установки не только помогут решению экологических задач, но и существенно улучшат условия работы доменщиков Магнитки», — сообщили на ММК.Основным элементом систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10 являются два однотипных электрофильтра, инжиниринг которых выполнен группой «КондорЭко — СФ НИИОГАЗ» (Семибратово, Ярославская область). Электрофильтр имеет две секции и четыре поля, достигая внушительных размеров: высота — 10 м., ширина — 20 м., длина — 15 м. Общая высота электрофильтра вместе с металлоконструкциями превышает 30 м. Производительность электрофильтра — 800 тыс. м³/час; эффективность очистки — 98%.Работы по строительству системы аспирации литейного двора доменной печи № 10 начались в декабре 2016 года, доменной печи № 9 — в феврале 2017 года. Общая стоимость реализации каждого проекта составляет 595 млн руб. За период строительства на каждом из объектов смонтировано более 1 тыс. т металлоконструкций и 500 т газоочистного оборудования. Генеральным подрядчиком выступило АО «ПО Монтажник». Генеральный проектировщик — ОАО «Магнитогорский Гипромез».Как отмечают представители ММК, модернизация доменного цеха позволит не только сократить выбросы в окружающую среду, но и заметно повысить рентабельность производства. Соответственно, предприятие получает возможность повысить конкурентоспособность своей продукции и укрепить позиции на рынке.