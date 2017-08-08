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Рейтинг Трампа упал до 38%

Рейтинг президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с момента инаугурации в январе текущего года. Об этом сообщает CNN, публикуя результаты опроса SSRS.



По прошествии 200 дней на посту президента, работу Трампа одобрили 38% опрошенных, за три месяца этот показатель снизился на шесть процентов.



Доля недовольных политикой Трампа составила 56%, что на два процента хуже показателей, опубликованных 100 дней назад.

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