Дайджест
Рейтинг Трампа упал до 38%
8 август 2017 (13:28)
Рейтинг президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с момента инаугурации в январе текущего года. Об этом сообщает CNN, публикуя результаты опроса SSRS.
По прошествии 200 дней на посту президента, работу Трампа одобрили 38% опрошенных, за три месяца этот показатель снизился на шесть процентов.
Доля недовольных политикой Трампа составила 56%, что на два процента хуже показателей, опубликованных 100 дней назад.
По прошествии 200 дней на посту президента, работу Трампа одобрили 38% опрошенных, за три месяца этот показатель снизился на шесть процентов.
Доля недовольных политикой Трампа составила 56%, что на два процента хуже показателей, опубликованных 100 дней назад.
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