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В Приморье пропали пятеро туристов

В Приморском крае сотрудники МЧС начали поиски группы туристов, которая отправилась в поход на прошлой неделе и в назначенное время к месту назначения не прибыла. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.



Отмечается, что пять туристов 30 июля отправились в поход из поселка Николаевка Партизанского района в село Чистоводное Лазовского района Приморья. Во вторник, 1 августа, должна была прибыть к месту назначения.



На поиск пропавших выдвинулись спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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