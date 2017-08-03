Дайджест

В Приморье пропали пятеро туристов

3 август 2017 (17:46)

В Приморском крае сотрудники МЧС начали поиски группы туристов, которая отправилась в поход на прошлой неделе и в назначенное время к месту назначения не прибыла. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Отмечается, что пять туристов 30 июля отправились в поход из поселка Николаевка Партизанского района в село Чистоводное Лазовского района Приморья. Во вторник, 1 августа, должна была прибыть к месту назначения.

На поиск пропавших выдвинулись спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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