Дайджест

В ООН обеспокоены ростом насилия в Иерусалиме

27 июль 2017 (17:08)

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он обеспокоен вероятностью роста насилия в Старом Иерусалиме в связи с недавними происшествиями. Об этом сообщает Reuters.

«Я чрезвычайно обеспокоен о возможном риске нарастания насилия [в Иерусалиме]. Призываю всех политических, религиозных и общественных деятелей воздержаться от провокационных действий и риторики, а также призываю Израиль продемонстрировать сдержанность», — сказал глава ООН.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину «не раскручивать спираль насилия».

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