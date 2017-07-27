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В ООН обеспокоены ростом насилия в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он обеспокоен вероятностью роста насилия в Старом Иерусалиме в связи с недавними происшествиями. Об этом сообщает Reuters.



«Я чрезвычайно обеспокоен о возможном риске нарастания насилия [в Иерусалиме]. Призываю всех политических, религиозных и общественных деятелей воздержаться от провокационных действий и риторики, а также призываю Израиль продемонстрировать сдержанность», — сказал глава ООН.



Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину «не раскручивать спираль насилия».

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