Дайджест
Администрация Дональда Трампа поддержала законопроект о санкциях против России
11 июль 2017 (11:17)
Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции, которые предусматривает законопроект сената по России и Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марка Шорта.
«Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции», — заявил он.
М.Шорт добавил, что Д.Трамп обеспокоен тем, что документ «юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса».
Он считает, что это «дипломатический вызов» для Белого дома и после принятия закона США не смогут «быстро реагировать на некоторые обстоятельства».
«Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции», — заявил он.
М.Шорт добавил, что Д.Трамп обеспокоен тем, что документ «юридически создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса».
Он считает, что это «дипломатический вызов» для Белого дома и после принятия закона США не смогут «быстро реагировать на некоторые обстоятельства».
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